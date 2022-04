Atterrissage du Boeing 777 : «J'ai fait un bond dans mon siège», raconte une passagère

TÉMOIGNAGE

Les passagers du Boeing 777 d'Air France reliant New York à Paris mardi ont eu une grosse frayeur. Les pilotes de l'avion ont perdu le contrôle de l'appareil alors qu'ils s'apprêtaient à atterrir à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, et ont été contraints de remettre les gaz en urgence. Une manœuvre impressionnante qu'a vécue Marianne, une des passagères du vol. "J'étais assise tout près d'une issue de secours. On a amorcé la phase d'atterrissage et l'avion, vraiment, partait sur la gauche", explique-t-elle au micro d'Europe 1.

"J'ai vu les cheveux se dresser en l'air"

Marianne poursuit la description de la scène : "On commençait à voir difficilement la piste d'atterrissage parce qu'il y avait énormément de brouillard. Tout à coup, l'avion a remis les gaz. On est remonté à pique, il y avait des gens qui hurlaient. J'ai vu des cheveux se dresser en l'air." La passagère souligne également avoir fait "un bond dans (s)on siège (…) S'il n'y avait pas eu la ceinture, on était tous collé au plafond".

"C'était évidemment hyper violent, et on est remonté au-dessus des nuages en quelques secondes. C'était super rapide", poursuit la voyageuse française. Elle précise que le pilote s'est exprimé avant de tenter un nouvel atterrissage : "Problème météo, on n'a pas pu atterrir correctement, on recommence", rapporte la jeune femme, qui indique avoir été "un peu sonnée", comme le reste des passagers. "On a tous eu très peur, et moi qui n'ai pas peur de l'avion, là, vraiment, pendant toute la phase de remise des gaz, je me suis dit 'ok, je vais très probablement mourir maintenant'", confie Marianne à Europe 1.