Un Boeing 777 manque de s'écraser à l'aéroport de Roissy

Énorme frayeur pour les passagers et pour l'équipage d'un vol New York Paris. Mardi, les pilotes d'un Boeing 777 d'Air France ont perdu le contrôle de leur appareil alors qu'ils s'apprêtaient à atterrir à Roissy Charles de Gaulle. Ils ont dû remettre les gaz en urgence. Finalement, plus de peur que de mal, mais la manœuvre reste impressionnante et plutôt rare.

L'avion n'a pas pu atterrir comme prévu. Les pilotes ont constaté que l'appareil ne répondait plus aux commandes alors qu'il était dans sa phase d'approche en descente à un peu moins de 400 mètres d'altitude.

"L'avion a fait à peu près n'importe quoi"

La frayeur a donné lieu à un moment de tension extrême entre le cockpit et la tour de contrôle. "Stop ! Stop ! Je vous rappelle… […] On a remis les gaz. C'était donc un problème de commandes de vol. L'avion a fait à peu près n'importe quoi", peut-on entendre dans les échanges enregistrés.

Malgré tout, l'équipage a rapidement pu reprendre le contrôle, à tel point que certains passagers ne se sont même pas vraiment rendu compte de la manœuvre. Difficile pour l'instant de comprendre précisément ce qu'il s'est passé.

Le BEA a ouvert une enquête

Le système de guidage sur l'aéroport n'est pas a priori remis en cause puisque d'autres avions qui l'ont utilisé avant et après, si effectivement on était avec ce système de guidage. Donc, aujourd'hui, il y a vraiment une grande question sur ce qui a pu se passer. Le principal, c'est que l'atterrissage soit bien passé et qu'au final, tout se passe bien. Maintenant, il faut simplement attendre que le Bureau d'enquête et d'analyse fasse son travail", explique Xavier Tytelman, spécialiste de sécurité aérienne.

La compagnie Air France a précisé ce matin que la remise des gaz était une procédure normale et que l'équipage avait maîtrisé la situation. Le Bureau d'enquête et d'analyse (BEA) a annoncé avoir ouvert une enquête de sécurité et évoque un incident grave.