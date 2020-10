Des proviseurs reçus par Blanquer : "Le mot d'ordre, c'est de rien laisser passer"

Après l’assassinat du professeur d’histoire Samuel Paty vendredi dans les Yvelines, des proviseurs de collège et de lycée ont été reçus lundi matin par le ministre de l’Education Jean-Michel Blanquer. "La consigne et le mot d’ordre, c’est de ne rien laisser passer", a résumé au micro d'Europe 1 Sylvie Perron, proviseure et secrétaire générale Sgen-CFDT, présente à la réunion.

"L'éducation doit se poursuivre"

En effet, le gouvernement ne veut pas laisser traîner les choses. Le ministre de l’Education nationale a mis sur la table le plan d’action du gouvernement pour la rentrée scolaire le 2 novembre. Objectif : ne pas laisser de place à l’improvisation et se montrer inflexible avec le respect de la minute de silence qui sera observée pour rendre hommage à Samuel Paty.

"On sait reconnaître ce qui va être de l’ordre de la provocation ce jour-là, qui aura une réponse éducative et disciplinaire derrière", a commenté Sylvie Perron au micro d’Europe 1, avant de développer : "Il n’y a pas de réponse unique à donner. Il faut faire confiance aux équipes sur le fait qu’il faut renforcer la vigilance, ne rien lâcher et répondre à toutes formes de provocation, qu’elle soit à haut bruit ou à bas bruit. L’éducation doit se poursuivre : il faut rappeler ce qu’est la laïcité, ce qu’elle nous permet de vivre, comment elle nous permet de nous exprimer, revenir sur la liberté et aider à la construction de l’esprit critique de nos élèves."