Assemblée des "gilets jaunes" à Montpellier : "Il faut soigner l’image du mouvement"

REPORTAGE

La première manifestation des "gilets jaunes" remonte au 17 novembre 2018. A l’approche de la date d’anniversaire du mouvement, plusieurs centaines de "gilets jaunes" se sont rassemblés à Montpellier pour une quatrième "Assemblée des assemblées". Cette réunion doit leur permettre de discuter de l’avenir des mobilisations.

Au cœur des préoccupations notamment, la visibilité du mouvement dans les médias comme sur le terrain. "On n’a plus de permanences", déplore un "gilet jaune" interrogé sur place au micro d’Europe 1. "Il nous faut des permanences pour avoir un lieu de rassemblement et de discussion avec la population. Les deux dernières réunions que nous avons organisées on les a faites dehors, sur les ronds-points."

"Les gens nous voient comme des extraterrestres"

Lors de ces journées, où alternent séances plénières et ateliers par groupe de dix personnes, les débats sont chronométrés par les modérateurs pour que chacun puisse apporter ses solutions. Parmi les questions récurrentes : comment s’organiser face à la répression ; comment agir dans le contexte des municipales ; comment travailler avec les autres mouvements ?

Le second souffle passerait par une meilleure lisibilité du mouvement et de ses objectifs. "Pour retrouver le lien avec la population, il faut communiquer et soigner l’image du mouvement", affirme une "gilet jaune" entre deux réunions. "Car les gens nous voient comme des extraterrestres, des gens à part, un clan. Ils n’ont pas compris que les gilets jaunes, c’est eux, c’est le peuple."