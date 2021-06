Assa Traoré, d’ambassadrice contre le racisme à Louboutin

Assa Traoré, égérie du collectif "La vérité pour Adama" va devenir une des ambassadrices de la campagne "pour l’égalité et la justice pour tous" de la marque de luxe Louboutin. C’est dans un post Facebook, que la militante contre les violences policières a annoncé rejoindre Idriss Elba et sa femme Sabrina dans la lutte contre les discriminations via un partenariat pour des talons rouges coûtant 695 euros. "100% des fonds seront reversés à des organisations luttant contre les violences policières et le racisme".

Soutien de Rokhaya Diallo

La sœur d’Adama Traoré, mort en 2016 après une interpellation policière, s’est plusieurs fois déclarée anticapitaliste. Mais Assa Traoré, qui a révélé son partenariat avec la marque de luxe mercredi 16 juin, peut déjà compter sur le soutien de Rokhaya Diallo, qui a salué jeudi sur Twitter "l’audace de militer sans adopter une posture misérabiliste".