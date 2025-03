Arras : des haut-parleurs surprennent ceux qui déposent leurs déchets par terre

Des haut-parleurs interpellent ceux qui déposent leurs déchets par terre. Ça se passe à Arras dans le Pas-de-Calais. Pour lutter contre les incivilités, la police municipale a mis en place un système de caméras et diffuse désormais un message quand une personne est prise en flagrant délit.

Dans le Pas-de-Calais, à Arras, la mairie a mis en place un dispositif novateur pour lutter contre les dépôts sauvages de déchets. Sa police municipale a installé un système de caméras et de haut-parleurs qui s'activent en cas de flagrant délit d'incivilité.

"Le dépôt de déchets est interdit en dehors des containers sous peine de poursuite. Merci de ramasser vos déchets, une patrouille de police est déclenchée. Le message entendu dans les haut-parleurs à côté du centre-ville d'Arras, à destination des habitants qui déposent leur sac-poubelle à côté des bennes en toute discrétion, est assez dissuasif.

Une initiative louée par les habitants

Une mesure appréciée par les riverains. "Ça peut mettre une petite pression aux gens qui mettent leurs déchets à terre. Je trouve ça extraordinaire parce que c'était très sale. Vous aviez des canettes, des bouteilles d'eau, de tout." Les incivilités selon la mairie coûtent 1,5 million d'euros à la collectivité. Depuis la mise en place de ce dispositif, il y a deux semaines, les haut-parleurs se sont déclenchés une centaine de fois.

Eve Lamarche, directrice de la police municipale d'Arras, souligne les effets de ce dispositif : "On a environ la moitié des personnes qui, en entendant le message, prennent conscience que leur acte n'est pas adapté et viennent ramasser le sac. Et pour le reste, les patrouilles se rendent sur place et verbalisent."

L'amende, qui a doublé, s'élève à 285 euros, insiste cette fonctionnaire, l'objectif étant, selon elle, de marquer les esprits dans la répression des dépôts sauvages.