Après quatre ans sans bains, le sanctuaire de Lourdes rouvre ses piscines

Depuis ce lundi, des milliers de pèlerins français et étrangers ont pris la direction de Lourdes. Ils affluent vers le sanctuaire Notre-Dame à l'occasion de l'Assomption. Cette année est marquée par la réouverture des piscines d'eau sacrée fermées depuis la pandémie de Covid.

"C'est sacré quand vous êtes chrétien"

Devant la grotte, point central du sanctuaire, ils sont déjà nombreux à se presser. Molly arrive tout droit du Royaume-Uni avec son fils atteint d'autisme : "C'est sacré quand vous êtes chrétien. Donc je suis venue pour cela et pour toute l'architecture, c'est magnifique".

Un peu plus haut dans la ville, des trains ont été spécialement affrétés et défilent dans la gare. 680 malades arrivent des quatre coins de la France comme Georges en provenance de Lyon : "C'est indispensable chaque année. Lourdes ce n'est pas un voyage, c'est un pèlerinage".

30.000 pèlerins

Après quatre ans de restriction en raison du Covid, les piscines d'eau sacrée dans lesquelles se baignent les malades sont de nouveau ouvertes. C'est un soulagement pour le père Sébastien Anthony, le président du pèlerinage : "C'est le retour à la normale. Nos équipes se sont mobilisées pour que ce soit possible, qu'on puisse accueillir dignement les malades et les pèlerins avec un flux maitrisé et un accompagnement".

Cette année, la fréquentation est en hausse de 30% par rapport à l'an dernier et Lourdes attend jusqu'à 30.000 pèlerins le 15 août.