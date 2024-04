Week-end de Pâques : Lourdes entame sa saison touristique avec succès

Face à la grotte des Apparitions, situé au cœur du sanctuaire, des files d'attentes interminables se forment. Dès le vendredi du week-end pascal, des chrétiens du monde entier ont afflué à Lourdes. Pour la ville sainte du sud-ouest de la France, le week-end de Pâques représente le coup d'envoi de la saison touristique.

Ce qui frappe le plus sur place, c'est la diversité des langues parlées. Carolina a fait la route depuis Madrid : "On vient deux fois par an pour prier. On fait ça depuis que je suis petite avec mes parents. Maintenant, je continue", explique cette fidèle espagnole.

"C'était complet vendredi et samedi !"

Carolina fait partie des 100.000 fidèles qui se sont succédé à Lourdes depuis vendredi. Cette affluence est de bon augure pour les commerçants de la ville. "Il y a du monde", se réjouit Virginie. Dans sa boutique, elle pointe du doigt des petites statuettes : "Le best-seller, ce sont les Vierges en plastique. La saison démarre plutôt bien et que ça continue comme ça. J'espère que ça annonce une bonne saison".

Un espoir partagé par les professionnels du tourisme, dans la deuxième ville hôtelière de France, derrière Paris. 140 hôtels sont prêts à accueillir des visiteurs. "C'était complet vendredi et samedi", rapporte Mickaël, employé d'un hôtel qui a été pris d'assaut ce week-end. "C'étaient des réservations qui ont été effectuées assez en avance, c'est-à-dire à la fin de l'année dernière. Parce que ça dure deux ou trois jours, mais c'est vraiment concentré", détaille-t-il. Mickaël s'attend également à faire le plein dans un mois. Avec le pèlerinage militaire, 15 .00 fidèles venus du monde entier sont attendus à Lourdes.