Après l'effondrement d'un immeuble, la crainte que tout le centre-ville tombe en ruines

À Toulouse, les habitants du centre-ville craignent le pire. L'effondrement de l'immeuble samedi dernier a formé des fissures sur les bâtiments à proximité et provoqué l'évacuation de 200 résidents par précaution. Un phénomène qui interroge sur l'état du bâti.

Des habitants sommés de partir en urgence

Bernadette, 80 ans, habite dans un immeuble fragilisé par l'effondrement de samedi. On l'a donc sommée de partir en urgence de chez elle. "J'ai emporté quelques vêtements et des affaires de toilette. J'ai la chance d'avoir une amie et je suis chez elle. Je ne rentrerai que lorsque l'immeuble qui est en mauvais état sera sécurisé", raconte-t-elle.

Un entretien qui coûte cher

Sauf que Bernadette risque d'attendre longtemps. Certains immeubles du Vieux Centre datent du 15e siècle et sont classés au patrimoine. Ils pâtissent du manque d'entretien de leurs propriétaires, explique l'architecte Charles Graviac. "Quand c'est classé, il y a des exigences particulières de respect des techniques de l'époque. Ce genre de bâtiment coûte très cher à l'entretien. Les ouvrages ont besoin d'être entretenus comme les vieilles dames et ce n'est pas souvent le cas. Il faudra quand même que ça ne se propage pas", explique-t-il.

Pour éviter cet effet domino, la mairie a débloqué 50.000 euros et des experts ont été dépêchés sur place.