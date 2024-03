Effondrement d'un immeuble à Toulouse : un bâtiment supplémentaire évacué

Un nouvel immeuble d'habitation, situé à proximité du bâtiment qui s'est effondré samedi dans le centre de Toulouse, a été évacué dimanche par mesure de précaution, des fragilités ayant été détectées, a annoncé dimanche la mairie de la 3e ville de France.

"C'est un immeuble privé, sous surveillance et connu de nos services. L'effondrement a créé de nouvelles fissures. Un bureau d'études a estimé que ces nouvelles fragilités étaient préoccupantes. Un ordre d'évacuation a été donné", a déclaré à des journalistes Claire Nison, conseillère municipale chargée de la sécurité des bâtiments. Une cinquantaine de personnes sont concernées par cette dernière évacuation.

L'évacuation des gravats a commencé

L'immeuble ancien de trois étages qui s'est effondré dans la nuit de vendredi à samedi avait été évacué à titre préventif mardi, à la suite de l'apparition d'une fissure dans une boutique du rez-de-chaussée. Ses occupants ont été relogés par des proches ou la mairie de Toulouse, qui prend en charge des nuitées d'hôtel. La plupart des personnes qui ont dû quitter leur appartement dans le périmètre de sécurité, dans les heures qui ont suivi l'effondrement, ont regagné leur logement.

Dimanche, des dizaines de camions ont commencé à évacuer les gravats par les rues étroites de ce quartier commerçant et coquet, et devaient poursuivre leurs rotations jusqu'à mardi. À l'issue des recherches menées samedi par les pompiers, qui ont longuement inspecté les décombres, aucune victime n'a été recensée. L'effondrement est survenu dans une rue piétonne, au cœur d'un des quartiers les plus anciens de la ville. Le bâtiment datait du XVIe siècle.