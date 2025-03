Après le «1000tipla», le YouTuber Sylvain Levy veut atteindre les 500km/h dans... une Citroën Xantia

Un nouveau projet fou pour Sylvain. Le vidéaste, qui s'est fait connaître avec la chaîne Vilebrequin avec Pierre Chabrier, a annoncé ce jeudi le "plus gros projet de ma vie" : celui d'atteindre les 500km/h au volant... d'une Citroën Xantia de 1998. Une chose qu'il espère réaliser dans le courant de l'année 2026.

Le YouTuber Sylvain Levy fait de nouveau parler de lui, mais cette fois pour un projet fou. Le vidéaste, connu pour son duo avec Pierre Chabrier sur la chaîne Vilebrequin jusqu'à leur séparation le 7 décembre 2023, a annoncé dans une vidéo qui a pour titre : "Le plus gros projet de ma vie".

En 2019, sur Vilebrequin, Sylvain Levy avait présenté à son public une Citroën Xantia. Cinq ans plus tard, la Xantia est de retour sur sa chaîne, qui compte 1,63 million d'abonnés. Et c'est avec cette voiture qui date de 1998 que le YouTubeur espère atteindre les 500km/h.

"C'est un projet qui va prendre du temps et qui est un poil compliqué"

Dans sa vidéo, il explique qu'il "tenait réaliser un projet spécial" avec "une voiture spéciale". Conduisant sur la ligne droite des Hunaudières, sur le circuit du Mans, il rappelle l'histoire de l'écurie WM : "En 1988, aux 24 Heures du Mans, une écurie qui s'appelait WM a essayé quelque chose d'assez particulier. Ils ont eu l'idée de faire la voiture la plus rapide jamais vue ici. Et ils y sont arrivés puisqu'ils ont enregistré officiellement un record à 405km/h sur la ligne droite des Hunaudières".

"Je pense que vous voyez où je veux en venir", ajoute-t-il. Sylvain Levy explique ensuite que ce projet va nécessiter de faire des modifications sur la voiture pour rendre possible ce projet, notamment au niveau du moteur, mais aussi des pneus qui devront tenir les contraintes importantes liées à la vitesse. Des modifications qui seront réalisées par W-Autosport.

Un projet qui mettra plusieurs mois à se réaliser et qui sera à suivre sur sa chaîne YouTube : "Je vous ferai régulièrement des vidéos en 2025 et en 2026, qui illustreront les points importants de l'avancement du projet. Par exemple, le premier démarrage du moteur, le passage en soufflerie ou même le premier test à 400km/h. C'est un projet qui va prendre du temps et qui est un poil compliqué", explique-t-il.

Contrairement au "1000tipla", le Fiat Multipla équipé d'un moteur de plus de 1.000 chevaux, qui avait été réalisé grâce à un financement participatif de la communauté de Vilbrequin, ce nouveau projet est entièrement auto-financé : "Je ne veux plus passer par un système de cagnotte. Je suis très content de vous annoncer que le projet 500 est intégralement auto-financé par les sponsors qui nous accompagnent, par la chaîne YouTube 'Sylvain Lyve' et les activités que j'ai à côté, comme Twitch".