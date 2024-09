Le vrombissement des moteurs plus fort que les vieilles pierres. Face à des candidatures comme le château de Fontainebleau, le beffroi de Douai ou bien la dernière demeure de Ronsard en Indre-et-Loire, le circuit du Mans et sa mythique ligne droite les Hunaudières, remportent l'édition 2024 du monument préféré des Français, lors de l'émission présentée par Stéphane Bern sur France 3. Un choix qui peut laisser dubitatif, mais après tout, les 24 Heures sont un monument du sport.

Un million de spectateurs sur le circuit en 2023

Pierre Fillon préside L'automobile Club de l'Ouest, association qui a créé, il y a plus d'un siècle, la célèbre course d'endurance. "On a aujourd'hui des Français qui s'intéressent aussi bien aux églises, aux châteaux, mais qui vont aussi aimer venir aux 24 Heures du Mans", explique-t-il au micro d'Europe 1. "En 2023, on a reçu un million de spectateurs sur le circuit. Il y a aussi un musée et beaucoup de choses à voir toute l'année, il n'y a pas que l'événement des 24 Heures du Mans. Cela a du sens de dire que c'est un monument du patrimoine culturel français."

Pour information, le musée automobile des 24 Heures est ouvert toute l'année et des visites guidées du circuit sont organisées. Quant à la prochaine édition de la course d'endurance, rendez-vous en 2025, le week-end du 14 juin.