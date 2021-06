Après la victoire des Bleus, le couvre-feu a (presque) été respecté

REPORTAGE

La victoire des Bleus contre l’Allemagne mardi soir (1-0) a été suivie par de nombreux supporters depuis les bars ou les cafés. Couvre-feu oblige, tout le monde était prié d’être rentré à 23 heures. Mais dans un courrier adressé aux préfets, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin leur avait demandé de "faire preuve de mansuétude", de souplesse pour permettre le retour dans le calme des fans de football à leur domicile.

"Les gens étaient tellement contents d’être dehors et de regarder du foot"

A Ménilmontant, dans le 20e arrondissement de Paris, il y avait encore du monde en terrasse, peu après 23 heures. "Le bar nous a dit qu’on pouvait rester encore un petit peu", sourit une cliente. "On pouvait croire qu’on avait gagné la finale Coupe du monde, tellement les gens étaient contents d’être dehors et de regarder un match de foot !", ajoute-t-elle. Mais très vite, les chaises des bars s’empilent et les tables regagnent l’intérieur des cafés.

"On vient de finir. On a fini un peu en retard", reconnait un supporter. "Mais on habite à dix minutes. On sait qu’à 23h30, tout le monde sera au lit, c’est ça qu’il faut retenir", poursuit-il. Aucune inquiétude non plus pour ceux qui habitent plus loin : "en fait le couvre-feu, c’est un peu flexible. On ne le sent plus trop tôt. A un moment, on voyait beaucoup de policiers ici, mais là, il n’y en a pas", constate un autre.

"Les policiers sont mignons"

Un peu plus loin, une voiture de police patrouille discrètement dans le quartier. "Les policiers sont mignons. A 23 heures, ils sont passés et ils ont vu que ça fermait. On a hâte que ça soit normal", confie le gérant d’un bar. Sur la place voisine, certains refusent encore d’aller se coucher et refont le match au sens propre. Les cris et les bruits du ballon ont encore résonné une demi-heure au pied de l’église.

Le compromis entre couvre-feu et match de l’équipe de France sera une nouvelle fois sur la table mercredi prochain, lors du match entre la France et le Portugal (21 heures). Pas de problème en revanche pour la rencontre face à la Hongrie samedi, puisqu’elle aura lieu dans l’après-midi (15 heures). La contrainte devrait ensuite être levée pour les matchs de phases finales, puisque le couvre-feu doit prendre fin au 30 juin.