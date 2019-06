Après la crise des gilets jaunes, la ville de Bordeaux veut aider les commerçants

REPORTAGE

C'était une promesse du Premier ministre, faite en février, au cœur de la crise des "gilets jaunes" : l'Etat aiderait les commerçants des centres-villes, très durement touchés par le mouvement. Les manifestations à répétition, d'un samedi à l'autre, ont fait fuir les clients, d'où le plongeon des chiffres d'affaires de ces magasins, affectés par les nouvelles habitudes des consommateurs. Un budget de 5 millions d'euros a été attribué à cette relance de l'activité commerciale. Bordeaux, longtemps l'un des bastions du mouvement de contestation à la chasuble fluo, a répondu à cet appel à projets.

Un slogan : "Envie de Bordeaux" et des affiches qui mettent en avant des commerçants bordelais de différents secteurs : café, hôtel, restauration, grandes enseignes… s'étalent désormais à travers la ville. La municipalité a décroché une subvention importante de l'Etat, pour financer cette campagne qui va s'étaler jusqu'à la fin de l'année dans le but de redynamiser une activité sérieusement secouée depuis l'hiver.

"Revenez dans le centre"

"C'est une campagne qui se diffuse sur le tram et sur les réseaux sociaux, avec des animations en ville", se félicite auprès d'Europe 1 Maribel Bernard, adjointe au maire en charge du commerce. "Le coût global est de 550.000 euros. Nous avons répondu à l'appel d'offre de l'Etat, donc nous allons avoir une subvention de 300.000 euros. La ville va en mettre 70.000 et différents partenaires vont aussi contribuer à cette campagne". Cet effort de communication apparaît indispensable à Sandrine, qui tient un petit restaurant place Pey Berland : "On a besoin de l'État pour dire 'c'est fini le samedi, revenez dans le centre'. En pourcentage, […] durant le mois de février, on était le samedi sur -70% de chiffre d'affaires", déplore-t-elle.

Une seconde phase de ce plan de communication doit être lancée en septembre avec des animations dans les rues de la ville. Des tickets de tram et des bons de réduction pour les parkings seront à gagner dans les commerces. Cette opération séduction reprendra également pendant les fêtes de fin d'année.