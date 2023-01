Amener votre voiture au garage ou cuisiner, sans bouger de votre canapé, c'est possible

Grâce à son téléphone portable, il est possible de tout faire depuis son canapé. Les Français connaissent déjà les applications de livraison à domicile classique telles que Deliveroo ou bien Uber Eats, idéales pour éviter d'avoir à cuisiner un soir de temps en temps, mais également ou même Amazon pour éviter par exemple les après-midi shopping dans les grands magasins. Mais il existe désormais d'autres applications qui vous évitent de vous coller aux corvées les plus désagréables.

Une tâche qui ne ravit pas tout le monde : amener sa voiture au garage. Plus besoin de faire ça soi-même grâce à Fixter. Un chauffeur vient directement chez vous, récupère votre véhicule, l'amène chez un garagiste et vous le ramène en moins de 24 heures. Le tout sans bouger de son canapé, ni casser sa tirelire garantit Élodie Ben Saïd, porte-parole de Fixter. "Sur la voiture la plus vendue en 2022, la Peugeot 208, la révision coûte aujourd'hui en moyenne 157 euros. Chez Fixter, nous sommes sur une moyenne de 160 euros." Le service est donc sans surcoût pour le client, puisque la start-up se rémunère directement sur la marge du garagiste.

Une application pour ne plus jamais avoir à cuisiner

L'une des grandes corvées du quotidien, c'est aussi d'avoir à se faire à manger. Là encore, la solution existe et s'appelle 'Persil et Romarin'. Il vous suffit simplement de renseigner vos préférences culinaires sur l'application, et le tour est joué. "Un chef vient chez vous avec tous les ingrédients nécessaires à la réalisation des recettes, cuisine tout dans votre cuisine et vous met [la nourriture] dans des boîtes en verre fournies avec le service", explique Mayana Elbaz, fondatrice de l'entreprise.

Cela va même encore plus loin. "Il nettoie la cuisine, il fait la vaisselle et vous met tout ça au frigo. Vous n'avez plus qu'à vous servir tout au long de la semaine." Vous devrez tout de même débourser près de 300 euros par mois et ajouter le prix des courses, pour ne plus jamais avoir à faire manger.