Waze, Gaspal... Ces applications qui peuvent vous aider à trouver du carburant

Où trouver de l'essence ? C'est la question que se posent les automobilistes en ce moment. Pour trouver une station avec quelques litres encore disponibles, des astuces existent. La première : le site internet monessence.fr . Une fois sur le site, vous pourrez effectuer une recherche partout sur le territoire français, en triant selon le type de carburant recherché. Sur ce site, on voit bien les zones les plus durement touchées, à l'instar de la région parisienne, du nord du pays ou encore du bassin méditerranéen. Ensuite, avant de prendre votre voiture, vous pouvez vous tourner vers différentes applications, à commencer par Gaspal, qui vous permet d'accéder à une carte des stations ouvertes en France, mais aussi en Espagne ou en Italie.

Pas d'amélioration à l'horizon

Petit plus avec cette application, les automobilistes pourront comparer les prix en vigueur dans les différentes stations autour d'eux. Enfin, l'application Waze, qui fonctionne sur les remontées de ses 20 millions d'utilisateurs, reste l'un des moyens les plus fiables pour savoir dans quelle station vous rendre.

Des solutions qui pourraient être utiles pour la semaine à venir. Malgré le déblocage de stocks stratégiques par le gouvernement et la mise en circulation exceptionnelle des camions citernes ce week-end, les problèmes d'approvisionnement dans les stations-services devraient durer. En fait, depuis une dizaine de jours, des grèves ont éclaté dans les groupes Total et Esso pour réclamer des revalorisations salariales, ce qui a entraîné la fermeture de la plupart des raffineries françaises et donc des problèmes de stocks dans certaines stations.

Droit de grève

Près de 20% d'entre elles seraient à sec ce samedi, annonce le gouvernement qui appelle donc à la responsabilité des syndicats et des groupes pétroliers pour trouver une solution dans les meilleurs délais. "On a tout fait au sein de l'entreprise pour montrer le mécontentement des salariés. Mais à un moment, quand on n'est pas entendus, moi je ne connais pas d'autres moyens en France que l'exercice du droit de grève pour faire voir son mécontentement", explique au micro Europe 1 le secrétaire général CGT chez TotalÉnergies Europe, Thierry Defresne.

"On demande l'ouverture de négociations pour des mesures de rattrapage suite à l'inflation de 2022. (...) La responsabilité est bien du côté de TotalÉnergies qui, depuis quatre mois, fait la sourde oreille aux demandes légitimes des salariés", assure le syndicaliste. La CGT réclame des revalorisations salariales à hauteur de 10% et compte bien poursuivre le mouvement tant qu'il n'y aura pas d'accord.