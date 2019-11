Alpes-Maritimes : 31 clandestins pakistanais découverts dans un camion sur l'A8

Trente et un Pakistanais ont été découverts cachés dans un camion vendredi lors d'un contrôle sur l'autoroute A8 dans les Alpes-Maritimes, a indiqué samedi le parquet de Nice, précisant que le chauffeur de même nationalité a été placé en garde à vue.

Ce groupe de ressortissants pakistanais, découvert lors d'un contrôle effectué au péage de La Turbie à proximité de la frontière italienne, ne comportait pas de familles, mais trois adolescents d'une quinzaine d'années, selon la même source.

Tous ont été remis aux autorités italiennes conformément à la procédure de non-admission en vigueur depuis le rétablissement du contrôle aux frontières en novembre 2015, précise la préfecture des Alpes-Maritimes, confirmant une information de Nice-Matin.

Cette procédure est valable lorsque les personnes contrôlées le sont à un "point de passage autorisé" (PPA), sorte de frontière virtuelle, ce qui est le cas du péage de La Turbie, et elle s'applique à toutes les personnes en situation irrégulière, sans distinction d'âge.

"Cela montre l'efficacité des dispositifs de lutte contre l'immigration clandestine"

"Nous allons essayer d'établir si on peut remonter à un réseau et à des commanditaires, comme nous les faisons systématiquement dans ce type de dossier", a expliqué le parquet de Nice. Dans le cas où cela ne pourrait pas être établi, le chauffeur du camion, en garde à vue dans les locaux de la police aux frontières (PAF) à Menton, devrait alors être déféré au parquet et poursuivi en comparution immédiate pour aide aggravée à l'entrée et au séjour d'étrangers en situation irrégulière, poursuit la même source.

"Cela montre l'efficacité des dispositifs de lutte contre l'immigration clandestine qui fonctionnent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7", se félicite la préfecture des Alpes-Maritimes, ajoutant que ce contrôle a été réalisé par une compagnie de CRS en poste au péage autoroutier.