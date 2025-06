Airbags Takata défectueux : votre voiture en est-elle équipée ?

Le ministre des Transports a ordonné l’immobilisation des Citroën C3 et DS3 équipées d’airbags Takata défectueux, après un deuxième décès confirmé en métropole le 11 juin à Reims. Ces airbags, déjà au cœur d’un scandale mondial depuis 2014, peuvent exploser en cas d’accident en raison d’un gaz instable, causant des blessures graves ou mortelles. Jusqu’ici, seuls des rappels des véhicules étaient en vigueur, mais cette nouvelle tragédie a conduit à des mesures plus strictes.

Les véhicules concernés ont été fabriqués entre 1998 et 2019. Le risque est plus élevé dans les zones chaudes et humides, notamment outre-mer, mais la métropole n’est pas épargnée. Le ministère appelle les conducteurs à vérifier s’ils sont concernés et à faire changer leurs airbags sans attendre. L’intervention est rapide, gratuite, et peut sauver des vies. De nombreux véhicules sont concernés par un rappel relayé par le ministère des Transports.

Les marques et modèles concernées par le rappel des airbags Takata :

Audi

A3 produits entre 2006 et 2013, A4 produits entre 2005 et 2008, A4 CABRIO produits entre 2007 et 2009, A5 produits entre 2010 et 2011, A5 CABRIO produits entre 2010 et 2011, A6 produits entre 2005 et 2011, Q5 produits entre 2009 et 2012, R8 produits entre 2016 et 2017 et TT produits entre 2015 et 2017.

BMW

Série 1 (E81/E82/E87/E88) produits entre 2004 et 2013, Série 1 (F20/F21) produits entre 2011et 2017, Série 2 (F22/F23) produits entre 2013 et 2017, Série 2 Active Tourer (F45 et F46) produits entre 2014 et 2017, M2 (F87) produits entre 2015 et 2017, Série 3 (E46) produits entre 1997 et 2006, Série 3 (E90/E91/E92/E93) produits entre 2004 et 2013, Série 3 (F30/F31/F34) produits entre 2011 et 2018, M3 (F80) produits entre 2014 et 2017, Série 4 (F32/F33/F36) produits entre 2013 et 2017, M4 (F82/F83) produits entre 2013 et 2017, Série 5 (E39) produits entre 2000 et 2003, Série 5 (F07/F10/F11) produits entre 2009 et 2017, Série 6 (F12/F13/F06) produits entre 2010 et 2017, X1 (E84) produits entre 2009 et 2015, X1 (F48) produits entre 2015 et 2016, X3 (E83) produits entre 2003 et 2010, X3 (F25) produits entre 2010 et 2017, X4 (F26) produits entre 2014 et 2017, X5 (E53) produits entre 2000 et 2003, X5 (E70) produits entre 2006 et 2013, X5 (F15) produits entre 2013 et 2017, X5 M (F85) produits entre 2014 et 2017, X6 (E71/E72) produits entre 2007 et 2014, X6 (F16) produits entre 2014 et 2017 et X6 M (F86) produits entre 2014 et 2017.

Cadillac :

BLS produits entre 2006 et 2008 et Escalade produits entre 2007 et 2014.

Chevrolet :

Aveo T300 produits entre 2011 et 2016, Orlando produits entre 2011 et 2016, Cruze produits entre 2008 et 2017, Trax produits entre 2012 et 2015, Avalanche, Silverado, Suburban, Tahoe produits entre le 2007 et 2013.

Chrysler :

300 produits entre le 2004 et 2016, Aspen produits entre le 2007 et 2009 et Crossfire produits entre le 2007 et 2008.

Citroën :

C3 II produits entre 2008 et 2017, C4 II produits entre 2010 et 2018 et C Zéro produits entre 2010 et 2017.

Daihatsu :

Charade (NSP90) toutes années.

Dodge :

CHALLENGER produits entre 2008 et 2014, CHARGER produits entre 2006 et 2015, DAKOTA produits entre 2005 et 2011, DURANGO produits entre 2004 et 2009, MAGNUM produits entre 2005 et 2008, RAM 1500 produits entre 2005 et 2008,RAM 1500/2500 produits entre 2006 et 2009, RAM 1500/2500/3500 produits entre 2003 et 2004, RAM 2500/3500 produits en 2005, RAM 3500 produits entre 2006 et 2009, RAM 3500 CAB produits entre 2007 et 2010, RAM 4500/5500 produits entre 2008 et 2010 et SPRINTER produits entre 2007 et 2009.

DS :

DS 3 I produits entre 2008 et 2019, DS 4 I produits entre 2010 et 2018 et DS 5 produits entre 2010 et 2018.

Ferrari :

California produits entre 2008 et2014, California T produits entre 2014 et 2018, 458 Italia produits entre 2009 et 2015, 458 Spider produits entre 2011 et 2015, 458 Speciale produits entre 2014 et 2016, 458 Speciale A produits entre 2015 et 2016, 488 GTB produits entre 2015 et 2018, 488 Spider produits entre 2015 et 2018, FF produits entre 2011 et 2016, F12 Berlinetta produits entre 2012 et 2017, F12 tdf produits entre 2016 et 2018, GTC4 Lusso produits entre 2016 et 2018, GTC4 Lusso T produits en 2018 et 812 Superfast produits en 2018

Ford :

Everest produits entre 2004 et 2014, Ranger produits entre 2004 et 2011, Mondeo/ S - Max / Galaxy produits entre 2006 et 2017, Mustang produits entre 2004 et 2014, GT produits entre 2004 et 2006, P 150 Ranger produits entre 2004 et 2006, P 150 Ranger (Prod US) produits entre 2007 et 2011, Fusion (Prod US) produits entre 2006 et 2012, Milan produits entre 2006 et 2011, MKZ / Zephyr produits entre 2006 et 2012 et Edge / MKX produits entre 2007 et 2010.

Honda :

Accord VI, VII et VIII produits entre 1998 et 2014, Civic VI, VII, VIII et IX produits entre 1996 et 2011, CR-V I, II, III et IV produits entre 1997 et 2012, FR-V produits entre 2005 et 2009, Insight II produits entre 2010 et 2013, Jazz I, II et III produits entre 2002 et 2015, Legend produits entre 1999 et 2008, Stream produits entre 2001 et 2005, Shuttle produits entre 1998 et 1999 et Logo produits en 1999.

Jaguar :

XF produits entre 2007 et 2015.

Jeep :

Wrangler produits entre 2007 et 2016.

Lancia :

Thema produits entre 2012 et 2014.

Land Rover :

Discovery Sport produits entre 201-2016 et Range Rover LM produits entre 2006 et 2012.

Lexus :

IS produits entre 2003 et 2018 et SC430 produits entre 2001 et 2009.

Mazda :

B Series / BT 50 produits entre 1999 et 2014, CX-7 produits entre 2006 et 2012, CX-9 produits entre 2007 et 2012, RX-8 produits entre 2003 et 2010 et Xedos 9 produits entre 1996 et 1999.

Mercedes :

Classe A II (type 169) produits entre 2004 et 2016, Classe C II et III (types 203 et 204) produits entre 2004 et 2016, Classe E IV (types 207 et 212) produits entre 2004 et 2016, Classe M II (type 164) produits entre 2004 et 2016, Classe R (type 251) produits entre 2004 et 2016, GL I (type 164) produits entre 2004 et 2016, SLK II (type 171) produits entre 2004 et 2016, SLS (type 197) produits entre 2004 et 2016, GLK (type 204) produits entre 2004 et 2016, G (type 461) produits entre 2014 et 2018, Vito / V (type 639) produits entre 2005 et 2018 et Sprinter (type 906) produits entre 2005 et 2018.

Mitsubishi :

Pajero (V80-V90) produits entre 2007 et 2017, L200 (KA0T-KB0T) produits entre 2007 et 2016, iMiev (HA3W-HA4W) produits entre 2010 et 2015, Lancer (CS0A-CS0W-CT9A) toutes années, Lancer SW (CB0W - CD0W) produits entre 1996 et 2000, Lancer (CJ0A) produits entre 1996 et 2000, Colt (CK0A) produits entre 1996 et 2000, Pajero Pinin (H66W) produits entre 1996 et 2000, Space Runner (N60W - N73W) produits entre 1996 et 2000, L400 Space Gear (PA0V-PA0W-PB0V-PC0W-PD0V-PD0W) produits entre 1996 et 2000 et Pajero (V20C-V20W-V40W-V55W) produits entre 1996 et 2000.

Nissan :

Almera (N16) produits entre 2001 et 2008, Almera Tino (V10) produits entre 2001 et 2005, Maxima QX (A33) produits entre 2000 et 2003, Note (E11) produits entre 2005 et 2013, Pathfinder (R50) produits entre 2001 et 2004, Patrol V (Y61) produits entre 2001 et 2008, Pick-Up Navara (D22) produits entre 2001 et 2003, Terrano (R20) produits entre 2003 et 2006, Teana (J31) produits entre 2004 et 2007, Tiida (C11) produits entre 2007 et 2014 et X-Trail I T30 produits entre 2001 et 2008.

Opel :

Astra RHT 04 produits entre 2005 et 2014, Astra 04 H produits entre 2005 et 2014, Cascada 13/A produits entre 2012 et 2018, Meriva 07B produits entre 2009 et 2017, Mokka 12A produits entre 2011 et 2018, Vectra (regular or station wagon) / C produits entre 2003 et 2008, Zafira 10/C produits entre 2011 et 2016, Astra 10 (regular or station wagon) / J produits entre 2009 et 2018, Astra GTC 10 produits entre 2009 et 2018 et Signum 02/A produits entre 2005 et 2008.

Peugeot :

I-ON produits entre 2010 et 2017.

Seat :

ALHAMBRA produits entre 2011 et 2017, ALTEA produits entre 2010 et 2015, ALTEA FREETRACK produits entre2013 et 2015, ATECA produits en 2017, EXEO produits entre 2009 et 2013, IBIZA produits entre 2016 et 2017, LEON 37x produits entre 2013 et 2017, LEON PQ produits entre 2010 et 2014 et TOLEDO produits entre 2013 et 2017.

Skoda :

CITIGO (NF) produits entre 2013 et 2018, FABIA II (54) produits entre 2013 et 2015, FABIA III (NJ) produits entre 2015 et 2018, KODIAQ EU (NS) produits entre 2017 et 2018, OCTAVIA III (5e) produits entre 2013 et 2018, RAPID EU (NH) produits entre 2013 et 2018, ROOMSTER (5J) produits entre 2013 et 2015, SUPERB II (3T) produits entre 2014 et 2015, SUPERB III (3V) produits entre 2015 et 2018 et YETI (5L) produits entre 2014 et 2017.

Subaru :

Forester produits entre 2009 et 2022, Legacy produits entre 2004 et 2014, Outback produits entre 2004 et 2014, Impreza/WRX/STI produits entre 2004 et 2014, Tribeca produits entre 2006 et 2014 et Baja produits entre 2003 et 2006.

Suzuki :

Grand Vitara produits entre 1998 et 2000.

Tesla :

Model S produits entre 2014 et 2016.

Toyota :

Auris produits entre 2006 et 2012, Avensis produits entre 2002 et 2008, Avensis Verso produits entre 2002 et 2003, Corolla produits entre 2001 et 2010, Hilux produits entre 2005 et 2015, Picnic produits entre 2003 et 2005, RAV4 produits entre 2003 et 2005 et Yaris produits entre 2001 et 2017.

Volkswagen :

BEETLE produits entre 2012 et 2018, CALIFORNIA T5 produits entre 2008 et 2015, CRAFTER produits entre 2006 et 2017, EOS (B6) produits entre 2010 et 2011, EOSGP produits entre 2011 et 2015, e-UP produits entre 2014 et 2016, FOX produits entre 2007 et 2011, GOLF (A6) produits entre 2009 et 2013, GOLFCABRIO (A6) produits entre 2012 et 2016, GOLFPLUS (A5) produits entre 2009 et 2014, MULTIVAN T5 produits entre 2008 et 2015, PASSAT produits entre 2011 et 2015, PASSATCC (B6) produits entre 2009 et 2017, PASSATSEDAN (B6) produits entre 2006 et 2010, PASSATWAGON (B6) produits entre 2006 et 2010, POLO (A05) produits entre 2010 et 2014, POLO (A04) produits entre 2007 et 2010, SHARAN produits entre 2011 et 2015, TIGUAN produits entre 2015 et 2016, TRANSPOTER T5 produits entre 2008 et 2015, UP produits entre 2012 et 2016.