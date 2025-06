Reims : un airbag Takata impliqué dans un accident mortel

Le 11 juin dernier à Reims, une mère de famille d'une quarantaine d'années a perdu la vie après l'explosion d'un airbag de marque Takata. Le scandale de ces airbags secoue le secteur de l'automobile depuis 2014, forçant de nombreux constructeurs à immobiliser des centaines de milliers de véhicules à travers le monde.

Un accident mortel est survenu le 11 juin à Reims, impliquant l'explosion d'un airbag de marque Takata à bord d'une Citroën C3, a indiqué lundi le parquet de Reims, confirmant une information de Radio France sur ce deuxième décès en métropole.

Une glissière de sécurité percutée sur la voie rapide

Une mère de famille âgée d'une quarantaine d'années a perdu la vie, et une adolescente de 14 ans, également présente dans le véhicule, a été blessée, selon cette source. La victime serait décédée à la suite du déclenchement de cet airbag, après avoir percuté une glissière de sécurité sur la voie rapide, confirme le parquet.

Le scandale des airbags Takata secoue le secteur de l'automobile depuis 2014, forçant de nombreux constructeurs à immobiliser des centaines de milliers de véhicules à travers le monde, afin de remplacer ces équipements de sécurité.

Un autre décès lié au déclenchement d'un airbag défectueux avait été enregistré fin mars en Guadeloupe. Jusqu'à l'annonce de ce décès, le ministère des Transports avait recensé 29 accidents ayant provoqué onze décès outre-mer et un en métropole.

A cause d'un gaz qui se dégrade avec le temps, l'humidité et la chaleur, ces airbags risquent d'exploser, avec un risque de blessures graves voire mortelles pour les conducteurs et les passagers avant.