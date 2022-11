Air France menacé par une grève pendant les fêtes de fin d'année

Les syndicats UNAC et SNGAF du personnel navigant d'Air France ont déposé un préavis de grève pour la période du 22 décembre au 2 janvier sur fond de conflit social sur l'accord collectif des hôtesses et stewards. "Ce préavis doit servir d'avertissement à notre direction", selon un tract syndical diffusé mardi. "Si cet avertissement n'est pas entendu, seule une mobilisation forte sera en mesure de faire pencher la balance".

Pas de réaction d'Air France

Sollicité par l'AFP, Air France n'a pas réagi mercredi à la menace de mouvement social qui pourrait plomber la période des fêtes de fin d'année, cruciale pour le secteur aérien qui se relève lentement de la pandémie de Covid-19. UNAC et SNGAF dénoncent l'absence de contrat prolongeant l'accord collectif au-delà de sa période de validité le temps de négociations sociales et fustigent un "passage en force pur et simple" par une "note de direction". "Se retrouver à la merci d'une direction qui, d'un trait de plume, peut modifier à sa guise tout ce qui touche à notre métier est inacceptable", écrivent les syndicats. Ils demandent une "solution contractuelle temporaire de remplacement de l'accord collectif" du personnel navigant "le temps de la négociation" et "aucune mesure unilatérale", dans dans une lettre à la direction datée du 14 novembre et publiée sur le site internet des syndicats.