Agression d'un pompier lors des manifestations du 1er-Mai à Paris : l'appel des syndicats

Les manifestations du 1er-Mai à Paris ont été marquées par une série de violences des casseurs mais aussi de cette manifestante qui a agressé un pompier. Le soldat de Feu éteignait un incendie lorsqu'il a été visé par une femme portant un casque. Les images ont créé la polémique. Le syndicat SUD SDIS (Service Départemental d'Incendie et de Secours) a dénoncé les faits et appelé à une meilleure protection des pompiers.

"On a été à l'origine, il y a trois ans maintenant, d'une expérimentation sur les caméras piétons pour les sapeurs pompiers qui ont permis de faire remonter des images au niveau des tribunaux et d'avoir des condamnations un peu plus fermes", a déclaré à Europe 1 Manuel Collet. "Nous, on espère que le dispositif caméras piéton soit étendu aux véhicules, puisque c'est aussi un moment ou les pompiers se font agresser quand ils sont en véhicules."

Le syndicat appelle à une action imminente afin de de dissuader les violences : "On espère que ça sera fait rapidement pour pouvoir continuer à avoir une sorte de protection et en tout cas de dissuasion pour les agresseurs."

© ALAIN JOCARD / AFP

Ce dimanche, des dizaines de commerces ont été vandalisés sur le parcours du cortège. En tout, 54 personnes interpellées. Des "violences inacceptables", a dénoncé le ministère de l'Intérieur Gérald Darmanin.