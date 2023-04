Agents secrets du Kremlin (2/3) : les Russes ont déserté l’intrigant château des Moussets, à 50 kilomètres de Paris

Le château des Moussets, juché sur les hauteurs de Limay, petite commune des Yvelines à 50 kilomètres de Paris, est une propriété de la fédération de Russie depuis de nombreuses années. Officiellement le lieu de villégiature des diplomates russes, de leurs familles et du personnel en poste dans la capitale, l’endroit serait aussi un passage obligé pour les agents secrets du Kremlin sous couverture.

"C'est la maison des Russes"

Avec la guerre en Ukraine, la France a expulsé du territoire plusieurs dizaines d’agents consulaires russes, et cette demeure s’est subitement vidée. Europe 1 s’est rendue à Limay pour y rencontrer des riverains habitant à proximité de cette demeure. "Ah, moi, quand je passe à côté, je dis 'Ah, c’est la maison des Russes'", rapporte un habitant.

Il faut tendre le cou pour deviner dans le parc de près d’un hectare une piscine, un terrain de basket et quelques dépendances. On y voit même un troupeau de boucs aux cornes torsadées, bien moins dérangé depuis un an. "On les voit arriver le week-end de temps en temps, des voitures de corps diplomatique. Voilà, les plaques vertes, il en rentre une ou deux de temps en temps. Avant les événements de la guerre, il en rentrait beaucoup plus. Ils faisaient des petites fêtes le soir ici, leur 1er mai. Je pense qu’ils ont un peu moins de diplomates qui sont présents sur le sol français. Ils font peut-être preuve de prudence aussi", ajoute une personne interrogée au micro d’Europe 1.

"Il n'y a plus personne"

Il y a quelques mois, une habitante a assisté depuis son pavillon au grand départ des Russes : "J’ai regardé, justement, je me suis dit, ceux-là, ils ne font pas la guerre, puisqu’ils sont là. Ils avaient même dressé un petit chapiteau, ils sont restés là avec les valises quelques jours. Et puis maintenant a priori, il n’y a plus personne là".

Aujourd’hui, les volets sont fermés, pas de sonnette, ni d’interphone, on aperçoit sur la toiture une grande antenne de communication. "C’est une grosse parabole. Tout le monde se demande ce qu'ils font avec ça, mais elle y est depuis un moment déjà. Ils communiquent directement avec la Russie. Je pense, mais ça n’engage que moi", ose imaginer un habitant de Limay. Le château des Russes, objet de tous les fantasmes, sait cultiver la discrétion.