Accusations d'inceste : Coline Berry se dit "prête à pardonner" à son père Richard

INTERVIEW

"C'est compliqué pour n'importe quelle personne coupable d'avouer, il y a d'abord le déni et le fait de discréditer la personne qui vous accuse", estime Coline Berry. Invitée exceptionnelle d'Europe 1, en direct mercredi matin, la fille de l'acteur Richard Berry, qui l'accuse de faits incestueux commis alors qu'elle était mineure, est revenue sur les mécanismes qui l'ont poussée à porter plainte contre son père, se disant prête à "lui pardonner".

"J'espère arriver à une forme de paix"

"Il y a un moment donné où il n'y a plus d'autre solution", témoigne Coline Berry, qui a porté plainte fin janvier pour "viols et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant" et "corruption de mineur". "C'est le continuum d'une souffrance qui ne fait que s'additionner au fil des années. (…) Je me suis vraiment sentie ne pas avoir le choix que de faire ça."

Avant d'entamer cette procédure, qui a donné lieu à l'ouverture d'une enquête par le parquet de Paris, Coline Berry affirme avoir "tendu la main" à son père "des dizaines et des dizaines de fois, dans le privé". "Si j'en suis là, c'est que je n'attendais plus rien de lui. J'ai compris qu'il n'était pas capable de répondre à ma demande de reconnaissance des faits. (…) J'espère, par ce biais d'une enquête, d'une autorité, arriver à un moment à une forme de paix."

"C'est toujours mon père et je l'aime"

Décrivant "un paradoxe d'amour et de souffrance", Coline Berry affirme avoir "toujours dit" à son père qu'elle était "prête à lui pardonner". "D'ailleurs il m'a demandé pardon. Là, il nie les faits en bloc, mais ça n'est pas la réalité. Il a du mal à assumer", assure-t-elle alors que Richard Berry a démenti "de toutes (ses) forces et sans ambiguïté ces accusations immondes".

"C'est toujours mon père et je l'aime", souffle la fille de l'acteur. "Ce n'est pas parce qu'on fait des choses monstrueuses qu'on est un monstre."