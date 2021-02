Inceste : ce que l'on sait des accusations qui visent Richard Berry

Une enquête pour "viols et agressions sur mineur" a été ouverte par le parquet de Paris à l'encontre de l'acteur Richard Berry, 70 ans, accusé d'inceste par l'une de ses filles, Coline Hiegel Berry, âgée de 45 ans. Des faits a priori prescrits et que le comédien nie farouchement. Europe 1 fait le point sur ce que l'on sait de cette affaire.

Une procédure judiciaire ouverte il y a seulement quelques jours

La fille aînée de l’acteur a saisi la justice il y a quelques jours. Par la voie de son avocat, elle a transmis ses accusations dans une lettre-plainte adressée au parquet de Paris. Le procureur a donc ouvert une enquête et saisi la brigade de protection des mineurs de la police judiciaire parisienne, même si les faits allégués seraient a priori largement prescrits. Selon les informations de BFMTV, Coline Hiegel Berry affirme en effet avoir été abusée quand elle avait entre 8 et 10 ans, par son père mais aussi par sa compagne de l'époque, Jeane Manson.

Cette procédure judiciaire, fraîchement ouverte, était jusqu’à présent secrète. Mais mardi soir, c’est Richard Berry lui-même qui a mis cette affaire sur la place publique, en révélant les accusations dont il fait l’objet. Dans un communiqué publié sous forme de Story sur Instagram, l’acteur dénonce de fausses allégations. "Je m'adresse à vous aujourd'hui parce que je suis face à une situation parmi les plus douloureuses qui soient pour un homme, et pour un père. (…) Je démens de toutes mes forces et sans ambiguïté ces accusations immondes. Je n'ai jamais eu de relations déplacées ou incestueuses avec Coline ni avec aucun de mes enfants", écrit-il. L'avocate de Jeane Manson a indiqué que sa cliente démentait aussi les accusations de la plaignante.

"Des jeux sexuels dans un contexte de violences conjugales"

Richard Berry affirme également que sa fille a déjà formulé des accusations fluctuantes auprès de ses proches il y a des années. "Il a été démenti, renouvelé et enrichi par elle au gré des interlocuteurs ou de l'actualité. Pendant des années, j'ai tenté de lui parler, de mettre un terme à ses mensonges, de comprendre ce dont elle avait besoin, sans succès", écrit-il.

C'est à son tour sur Instagram que Coline Hiegel Berry a donné sa version des faits, mercredi à la mi-journée, évoquant un dépôt de plainte "réfléchi et pondéré". "C'est cette enfant, celle qui était embrassée par son père sur la bouche avec la langue, celle avec qui son père n'a jamais eu la moindre pudeur, celle qui a du participer à ses jeux sexuels dans un contexte de violences conjugales, c'est elle qui a déposé plainte", écrit-elle, assurant faire "toute confiance" aux services de police et à la justice. Selon la quadragénaire, "un journaliste d'investigation" poursuit actuellement un travail d'enquête sur ces faits, que son père aurait choisi de révéler en optant "délibérément" pour le "tribunal médiatique".

La mère de la plaignante lui apporte son soutien

Richard Berry assure avoir demandé à être entendu et qu’une enquête approfondie soit menée "pour que la vérité soit définitivement établie". De son côté, la mère de Coline Hiegel Berry a affirmé son soutien à la plaignante dans Le Point. "Je suis aux côtés de ma fille", indique-t-elle à l'hebdomadaire. Marilou Berry, fille de Josiane Balasko et cousine de Coline Hiegel Berry, a également dit soutenir la quadragénaire, dans un post Instagram.