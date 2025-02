Nord : 16 ans de prison pour des viols sur ses enfants et beaux-enfants

Un couple a été condamné ce jeudi 6 février à de la prison ferme pour viols, complicité de viol et agressions sexuelles sur sept de leurs enfants, tous mineurs à l'époque. Si la femme a reconnu les faits et demandé pardon "pour le mal qu'elle leur a fait", le beau-père nie toutes les accusations.

Un homme a été condamné jeudi à Douai à 16 ans de réclusion criminelle pour des viols et agressions sexuelles sur certains de ses enfants et beaux-enfants, et leur mère à 14 ans de prison notamment pour complicité de viols, ont indiqué des avocats à l'AFP.

Des abus sur leurs sept enfants

Cet homme était poursuivi pour viols, atteintes sexuelles et corruption de mineurs, tandis que sa compagne l'était pour complicité de viols, atteintes sexuelles, corruption de mineurs et non-dénonciation de crimes. Le couple était accusé de violences sexuelles, à des degrés divers, sur sept enfants: les trois - deux garçons et une fille - qu'ils ont eus ensemble, et les quatre - deux garçons, deux filles - de la mère avec un premier conjoint.

Ils ont été condamnés par la cour criminelle du Nord pour tous les faits, sauf la corruption de mineurs pour les deux enfants les plus jeunes, selon Jean-Benoît Moreau, avocat des six plus jeunes enfants. La mère des enfants a fait à l'audience des "aveux complets" et "s'est excusée du mal qu'elle leur a fait", tandis que son compagnon est resté "dans le déni", a expliqué l'avocate de cette quadragénaire, Aurélie Baron.

L'affaire a été révélée après que l'un des enfants du couple est arrivé à l'école avec un bleu, entraînant un signalement puis le placement de la fratrie, selon Jean-Benoît Moreau. Les parents ont été condamnés en 2018 pour ces violences, le père à 12 mois de prison dont huit avec sursis, la mère à quatre mois avec sursis, indique l'avocat.

C'est en apprenant le placement de ses demi-frères et sœur que l'un des fils de la mère avec un premier conjoint a dénoncé une série de violences de tous types. "Une nuit, alors qu'il avait 12 ou 13 ans, son beau-père l'a réveillé pour lui apprendre à se masturber puis la monstruosité est montée d'étage en étage", a rapporté l'avocat.

L'accusé a notamment forcé l'adolescent à avoir des relations sexuelles avec sa mère, puis avec ses deux sœurs, selon l'avocat. Ce fils, aujourd'hui âgé de 25 ans, "a un sentiment de culpabilité énorme", a souligné Jean-Benoît Moreau. L'autre fils de la première fratrie, à présent âgé de 18 ans, a indiqué lors de l'enquête avoir été forcé à des attouchements sur les deux garçons des deux co-accusés.

Pour les deux avocats, il y avait "un grand absent" à l'audience, un voisin mentionné dans la procédure mais pas poursuivi à ce stade. Les enfants dénoncent également des faits de viol et agression sexuelle de sa part, selon Me Moreau. Le parquet s'est selon lui engagé à "envisager très rapidement une garde à vue" à son encontre.