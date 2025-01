Accident de car scolaire à Châteaudun : le chauffeur avait consommé de la résine de cannabis

Le chauffeur du car scolaire impliqué dans un accident de la route en Eure-et-Loir et dans lequel une adolescente de 15 ans est décédée, avait consommé de la résine de cannabis, a annoncé le parquet aux journalistes.

Le chauffeur du car scolaire avait consommé de la résine de cannabis avant l'accident qui a tué une lycéenne de 15 ans, jeudi à Châteaudun (Eure-et-Loir), selon les résultats des analyses sanguines, a annoncé vendredi le parquet de Chartres.

"Une contamination passive", selon le chauffeur

La présence de ce produit, avec un seuil supérieur à 0,5 nanogramme, ne peut correspondre à une consommation dite passive comme l'affirme le chauffeur, a précisé dans un communiqué le procureur de la République de Chartres Frédéric Chevallier, ajoutant que la garde à vue du chauffeur a été prolongée vendredi matin.

Le gardé à vue affirme pour sa part "qu'il s'agit non pas d'une consommation de produits stupéfiants mais d'une contamination passive qui expliquerait la présence ainsi détectée, n'ayant pas consommé de produits stupéfiants depuis le mois de décembre dernier".

Il a indiqué que c'était sa compagne, qui consomme régulièrement, "qui pourrait être à l'origine de ce résultat. Il précise qu'il lui arrive d'allumer les 'joints' qu'elle fume". Il s'est réservé le droit de solliciter une contre-expertise, selon Frédéric Chevallier.

Le conducteur sera présenté à un juge

Le chauffeur de bus maintient par ailleurs sa version des faits, "celle de la présence d'un véhicule tiers dont la manœuvre l'aurait obligé à dévier sa trajectoire, lui faisant perdre le contrôle de son bus". Les auditions de l'ensemble des témoins se poursuivent vendredi, selon le parquet. "Parmi eux, le conducteur d'un véhicule qui circulait derrière le bus disposait d'une caméra dans son véhicule qui permettra peut-être d'apprécier les conditions de l'accident", a-t-il précisé.

Selon les premières investigations et exploitations, "le croisement du bus avec un véhicule tiers, au moment de l'accident, ne serait pas confirmé par l'analyse de cette caméra". L'enquête va se poursuivre sous la direction et le contrôle d'un magistrat instructeur que le parquet de Chartres va saisir vendredi après-midi.

Le conducteur sera présenté à un juge et le parquet demandera son placement en détention provisoire, indique le magistrat. Les faits seront notamment qualifiés d'"homicide involontaire aggravé par le fait que le conducteur conduisait après usage de produit stupéfiant, blessures involontaires aggravées par la même circonstance avec des ITT inférieures à trois mois".

L'autopsie du corps de Joanna, adolescente de 15 ans scolarisée au lycée Emile-Zola de la commune et décédée lors de l'accident, est en cours à l'IML de Garches et les résultats de cet acte médico-légal ne seront connus que vendredi dans l'après-midi. Aucun des autres enfants blessés n'est plus hospitalisé, l'interruption totale de travail la plus élevée a été fixée à 21 jours pour un d'entre eux.