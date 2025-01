«Je n'ai plus confiance maintenant» : après l'accident d'un car scolaire en Eure-et-Loir, parents et élèves sont sous le choc

Ce jeudi, l'heure était au recueillement devant le lycée Émile Zola. Après l'accident de car scolaire faisant un mort et une vingtaine de blessés, les parents et élèves ont encore du mal à réaliser. La colère et le choc sont aussi très présents. "Je n'ai plus confiance maintenant", confie un élève sur la possibilité de reprendre le bus.