Un mort, plusieurs blessés, le conducteur positif aux stupéfiants ... Ce que l'on sait de l'accident de car scolaire à Châteaudun

Elle avait 15 ans, ce matin, elle est morte dans un accident de car scolaire. 20 autres lycéens ont été blessés. Le chauffeur de ce car, qui roulait sur une route près de Châteaudun, a été contrôlé positif aux stupéfiants. Cet homme de 26 ans a été placé en garde à vue et a livré sa première version aux enquêteurs.

Un accident de car scolaire a eu lieu ce jeudi matin en Eure-et-Loir et qui a fait un mort et plusieurs blessés. Dans un communiqué diffusé à la mi-journée par Frédéric Chevallier, le procureur de la République de Chartres, il indique que le conducteur de ce bus, un homme de 26 ans, inconnu de la justice, a été placé en garde à vue.

Le conducteur était positif aux stupéfiants

Les premiers tests salivaires effectués par les enquêteurs après l'accident se sont révélés positifs aux stupéfiants. En revanche, le procureur de la République confirme à Europe 1 qu'il était négatif à l'alcool. Un prélèvement sanguin a été réalisé dans la foulée. On devrait en connaître les résultats ce vendredi, à la mi-journée.

Et selon ses premières déclarations, ce chauffeur raconte avoir croisé un véhicule circulant trop proche de la ligne blanche et il a dit avoir voulu l'éviter et s'est retrouvé dans le fossé. L'accident a fait une victime, une adolescente de 15 ans. Deux autres enfants sont en urgence relative. 14 élèves présents à bord du bus ont été transportés vers le centre hospitalier de Châteaudun.

Cet après-midi, le maire de la commune de Châteaudun, Fabien Vigier, les a rencontrés et il a tenu à saluer leur courage au micro d'Europe 1 : "Je salue la solidarité entre ces jeunes. Ils se sont entraidés, ils sont passés par les trappes pour sortir. Ils ont été des héros. Aujourd'hui, il faut respecter la douleur de la famille à laquelle on pense énormément. Et que je voyais des élèves de sa classe de seconde en larmes, c'est très touchant pour moi en tant que maire. Je suis très en colère. On rétablira les faits, ensuite les causes, les conséquences et celles et ceux qui ont fauté".

Une enquête a été ouverte pour homicide et blessures involontaires. Elle a été confiée à l'escadron de sécurité routière de la gendarmerie d'Eure-et-Loir.

