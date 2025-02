Abrogation du droit du sol : qu'en pensent les Français ?

Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a appelé de ses vœux à un débat national sur le droit du sol, après le vote d'une restriction de ce dernier à Mayotte. Mais que veulent les Français ? Le réformer ? Adopter une loi ? Un référendum ? Europe 1 est allée directement leur demander.

C'est un débat qui fait son retour : le droit du sol. Jeudi, l'Assemblée nationale a voté un renforcement des restrictions de ce dernier à Mayotte. Dans la foulée, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a appelé de ses vœux à ouvrir un débat public sur le droit du sol en France. "Être français ne peut pas être le hasard de la naissance", a déclaré le garde des Sceaux. Mais qu'en pensent les Français, et veulent-ils que cela passe par un simple vote à l'Assemblée, c'est possible, ou par un referendum ? Europe 1 a promené son micro en Alsace pour avoir la réponse.

"Il faut mériter la nationalité"

"Il faut mériter la nationalité. La donner facilement ce n'est pas bien. Quand on est dans un pays, on le respecte. Mais j'ai l'impression que les gens qui viennent chez nous prennent mais ne donnent rien. Il faut que ça s'arrête parce qu'il y en a trop et c'est pour ça qu'il y a des débordements. Ça fait longtemps que je voudrais qu'on fasse des référendums et que les gens y s'impliquent. Même l'immigration, je pense que chacun devrait dire 'je suis d'accord ou pas d'accord'," explique cet homme.

"Ils viennent et puis on leur donne tous les droits sociaux, tout ça. Alors que nous qui travaillons, on n'a pas grand-chose. C'est ça qui fait débat. Il faut réguler l'immigration, je suis d'accord avec Darmanin, il faut que ça change. C'est trop facile", ajoute un autre.

"Il y a beaucoup d'immigrés, il y en a trop, ce n'est pas une bonne chose. Un référendum, ce serait bien. Comme en Suisse, s'il y a la majorité, on l'adopte, c'est simple", conclut un autre.