A69 : le gouvernement va demander la reprise du chantier, dans l'attente de l'appel

Le gouvernement va demander un sursis à exécution pour permettre au chantier de l'A69 de reprendre, dans l'attente de la procédure d'appel, a annoncé vendredi le ministre chargé des Transports, se disant "déterminé" à mener ce projet à bien.

L'appel "sera déposé dans les jours qui viennent, on travaille sur un mémoire pour faire appel, et surtout pour demander un sursis à exécution", a déclaré Philippe Tabarot sur Sud Radio, jugeant que l'arrêt du chantier provoquait une "catastrophe concrète et immédiate sur un plan économique".

