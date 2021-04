À Tourcoing, le domicile d’un policier visé par des tirs de feu d’artifice

Après plusieurs jours de heurts dans le quartier de la Croix-Rouge à Tourcoing, le domicile d’un policier a été visé par des tirs de mortiers d’artifice mercredi après-midi. Cinq fusées ont été lancées, sans faire de blessé. Le policier concerné a porté plainte, et une enquête à été ouverte. Mais cet événement fait monter d'un cran supplémentaire les tensions qui ont éclaté dans la ville ces derniers jours.

Habitant de ce quartier de Tourcoing depuis plusieurs années, mais en poste au commissariat de Roubaix, le policier était en repos en famille, jeudi après-midi, quand il a entendu le bruit de trois mortiers d'artifice percuter la façade de sa maison. En sortant sur le pas de sa porte, il a été visé par deux autres fusées qu'il a pu éviter de justesse. Pour Benoît Aristidou, représentant du syndicat SGP Unité Police, les violences locales prennent une tournure particulièrement inquiétante. "On n'est plus dans un jeu de quartier et d'affrontements avec des forces de l'ordre dans leurs missions quotidiennes", pointe-t-il auprès d'Europe 1.

"On est là pour défendre les citoyens, pas pour se faire attaquer chez soi"

"Si on vient carrément chercher les forces de l'ordre à leur domicile, ça risque de très mal se passer", poursuit Benoît Aristidou. "On est là pour défendre les citoyens, pas pour se faire attaquer chez soi. Si en dehors de notre vie professionnelle, qui est déjà très compliquée, on n'est pas serein à la maison, ça fait peur. Surtout si on a une famille à protéger."

La vidéosurveillance et des images circulant sur certains réseaux sociaux permettront peut-être d'identifier les auteurs qui sont activement recherchés. En attendant, une protection policière a été mise en place autour du domicile du fonctionnaire.