Intempéries dans le Sud-Est : "Dès qu'il se mettra à pleuvoir, on aura peur"

TÉMOIGNAGE

Le bilan des intempéries qui ont frappé l’arrière-pays niçois la semaine dernière reste toujours provisoire, avec au moins six morts, neuf personnes portées disparues et treize supposées disparues. Sur place, à Saint-Martin-Vésubie où plusieurs habitations ont été emportées par les flots, on pense toujours ses plaies. Pour certains habitants, dont le logement n'a pas été détruit, une interrogation demeure : pourront-il retourner vivre sur place ?

"Ma maison n’a pas été emportée, mais elle va sans doute l’être. Et même si elle ne part pas, on ne sera jamais sûr à l’intérieur. Dès qu'il se mettra à pleuvoir, on aura peur", raconte à Europe 1 Yvette, une habitante de Saint-Martin-Vésubie. "On est presque au bord de la route, donc au bord du torrent", pointe-t-elle. "La maison n’a pas été inondée, mais si le terrain est instable, on ne nous laissera pas y vivre", poursuit-elle. "Il n'y a rien qui retient la route. Donc, si la route par, le reste aussi."

"On est dépassé"

Pour beaucoup, l'heure est au bilan et à la paperasse, dans l'attente d'éventuelles indemnisations. "J'ai fait la déclaration de sinistre, mais je n'ai pas de nouvelles", rapporte encore Yvette. "Mais on est dépassé. On ne sait plus quel jour on est, on ne sait plus rien...", lâche-t-elle, la gorge étranglée par les sanglots. Afin de venir en aide à ces habitants sinistrés, la métropole Nice Côte-d'Azur a ouvert un centre d'appels pour répondre à leurs interrogations, les aider à effectuer leurs démarches administratives et à gérer leur relogement.