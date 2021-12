À Rouen, la statue de Napoléon bientôt de retour sur la place de la mairie

La statue équestre de Napoléon à Rouen, retirée l'an dernier pour être restaurée, fera son retour sur le parvis de l'Hôtel de Ville, a annoncé lundi la municipalité qui entend suivre les résultats d'une concertation publique. Les résultats de cette concertation qui a réuni 4.080 votants, montrent que "la majorité des votants sont favorables au retour de la statue de Napoléon à la même place sans autre changement", a indiqué la ville de Rouen dans un communiqué.

Un déboulonnage qui avait suscité une vague d'indignation

"Nous suivrons les avis exprimés par les Rouennaises et les Rouennais, tant sur l'aménagement de la place de l'Hôtel de Ville et sa renaturation, la représentation des femmes dans l'espace public que sur la statue de Napoléon, son retour sur la place ainsi que des aménagements temporaires le temps de sa restauration" a réagi le maire (PS) de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol, cité dans le communiqué.

Le déboulonnage de cette statue le 2 juillet 2020 avait suscité une vague d'indignation sur les réseaux sociaux notamment. Dans un tweet, le député des Alpes-Maritimes Eric Ciotti et futur candidat à l'investiture LR à la présidentielle, avait même accusé à tort "le wokisme et la déconstruction de notre identité en action", alors que le monument avait été retiré pour effectuer une restauration.

Retour de la statue et place faite au féminisme ?

Le maire de Rouen avait proposé de la déplacer après sa rénovation pour installer sur la place de la mairie une œuvre d'art dédiée à l'avocate féministe Gisèle Halimi. Selon les résultats de la concertation, 68% des 4.080 votants sont favorables au retour de la statue de Napoléon place de la mairie. Par ailleurs "38,6% sont favorables au retour de Napoléon avec une place faite à l'expression féminine sur l'espace public", ajoute la municipalité.

Baptisée "Et si on statuait", cette votation avait été ouverte en octobre. Elle portait sur des propositions de réaménagements et aussi sur la place des femmes à Rouen: à cette question 65,6% ont dit souhaité qu'une meilleure place soit faite aux femmes dans la dénomination des rues, places et jardins, et 67,10% par des plaques rendant hommage à des femmes.