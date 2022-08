A Rome, les Marseillais fiers de leur archevêque, bientôt élevé au rang de cardinal

Ces Marseillais n'auraient manqué l'événement sous aucun prétexte. Dans quelques heures, leur archevêque, Monseigneur Jean-Marc Aveline, sera élevé au rang de cardinal. Il fait partie des 20 nouveaux haut-dignitaires choisis par le Pape François. Europe 1 est allée à la rencontre de plusieurs fidèles marseillais qui ne cachent pas leur fierté.

Les traits sont tirés, les yeux un peu cernés à la descente du bus mais ces Marseillais gardent le sourire après 13h de route à l'image de Gaël. "On est surtout très contents de venir entourer Jean-Marc Aveline. Il a vraiment un fan club". Pour Françoise et Jean-Philippe, venir à Rome pour voir l'archevêque devenir cardinal, c'était une évidence. "J'ai été suivi pendant plus de 10 ans avec Monseigneur Aveline comme père spirituel et c'était un amour", confie Jean-Philippe. Et son épouse d'ajouter : "Ce serait un bon Pape".

"Il va y avoir du rodage"

De son côté, Jean-Marc Aveline se prépare à devoir jongler entre toutes ces différentes missions. "Je reste archevêque de Marseille, l'ancrage y est. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais de fait, dans l'agenda, il faut inclure un jour par mois à Paris et une réunion tous les 15 jours à Rome, à peu près. Il y a le diocèse et puis il y a la province et puis il y a les choses liées à l'Église de France aussi. Il va y avoir du rodage, c'est normal", développe le principal intéressé.

Et parmi tous les pèlerins français qui ont fait le déplacement, presque 300 Marseillais seront présents à Rome ce week-end pour assister à la création du nouveau cardinal. Le Consistoire débutera à 16h à la basilique Saint-Pierre de Rome.