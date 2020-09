À Prades, les chasseurs manifestent leur "ras-le-bol" dans le fief de Jean Castex

Pas moins d'un millier de chasseurs se sont rassemblés samedi à Prades, petite commune des Pyrénées-Orientales et fief du Premier ministre. Dans cette ville dirigée par Jean Castex jusqu'à cet été, les manifestants sont venus crier leur colère et dénoncer l'interdiction de la chasse à la glu, ainsi que celle de la tourterelle des bois. Ces chasseurs reprochent, entre autres griefs, au Premier ministre de ne pas avoir tenu ses promesses.

"Castex n'a pas tenu sa parole"

"Depuis 30 ans, on ne fait que perdre des choses parce qu'à chaque fois, on ampute une part de notre activité", s'indigne Eddie Puyjalon, président du Mouvement pour la ruralité. "Pour faire clair, le Premier ministre s'est engagé en disant 'je vous obtiendrai un quota pour permettre la chasse à la glu cette saison'. Il y avait une confiance envers ce Premier ministre qui arrive du monde plutôt rural et qui est maire d'une petite commune. Force est de constater que tout le monde s'est trompé et qu'il n'a pas tenu sa parole."

Mais au-delà de cette double interdiction, les manifestants veulent alerter sur les décisions politiques qu'ils estiment systématiquement prises contre eux. "C'est le ras-le-bol du monde rural en général", insiste Eddie Puyjalon. "Nous ne voulons plus assumer cette propagande malsaine qui montre du doigt l'agriculteur, le chasseur, le rural, comme si on était revenu au temps des péquenauds et des bouseux. Non, nous ne sommes pas des péquenauds et des bouseux. Nous sommes des gens responsables, des amoureux de la nature et nous ne méritons pas la mauvaise publicité qui nous est faite par des gens qui vivent de la nature. Nous ne vivons pas de la nature, nous vivons dans la nature."