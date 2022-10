À Pornic, une dermographe esthétique redonne confiance aux femmes touchées par un cancer du sein

Ce samedi 1er octobre marque le début d'Octobre rose. Un mois de campagne pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein, le plus meurtrier chez les femmes. Pour celles qui s'en sortent, le retour à une vie normale n'est pas toujours facile. Une solution peut donc advenir, redessiner son sein ou ses sourcils. C'est ce que propose une jeune femme installée depuis 2019 à Pornic, en Loire-Atlantique.

Réparer des corps abîmés

À l'atelier, on ne fait pas à proprement parler de tatouage, mais c'est tout comme : "On va venir prélever avec l'aiguille toutes les encres dont on a besoin." Lucie est dermographe esthétique et dans son cabinet, les motifs dessinés sur la peau n'ont rien de fantaisiste. Ici, on répare des corps abîmés, notamment de femmes qui ont subi une ablation d'un sein à la suite d'un cancer.

"On appelle ça une reconstruction 3D, donc avec des jeux de contrastes, de lumières, on va recréer toute l'aréole, tout ce qui est le contour, le mamelon et l'intérieur, le téton", explique-t-elle.

Mais il n'y a pas que la poitrine qui peut nécessiter un coup de pinceau. Les sourcils, qui ne repoussent pas toujours après une chimiothérapie, sont aussi un élément essentiel. "Ça fait toute l'expression du visage, ça encadre vraiment le regard", remarque Lucie.

"J'ai retrouvé un nouveau visage"

Catherine s'en est aperçue douloureusement lorsqu'elle s'est fait opérer d'un cancer du sein en 2019. "Il y avait un petit quelque chose qui n'était plus moi-même et quand les amis te disent 'je ne t'avais pas reconnu', ça fait très mal. Le fait de refaire ses sourcils permet de se regarder dans une glace. Maintenant, j'ai retrouvé un nouveau visage", sourit-elle.

Ces dessins ont une durée de vie de cinq ans maximum et leur coût, jusqu'à 350 euros pour une aréole, ne sont pas pris en charge. Dommage, car les bénéfices sur le moral sont immenses. "C'est comme si c'était une étape de passé. Mon cancer est fini, j'ai retrouvé mon aréole. C'est terminé", conclut Lucie.