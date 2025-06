La chanteuse Jessie J révèle être atteinte d’un cancer du sein

Alors qu'elle est en pleine promotion pour un nouvel album, la chanteuse britannique de 37 ans a annoncé sur son compte Instagram que sa maladie a été diagnostiquée à un stade précoce.

Parler pour briser le tabou et l'isolement. Sur Instagram, la chanteuse britannique Jessie J révèle sur Instagram ce mercredi 4 juin avoir été diagnostiqué d'un cancer du sein à un stade précoce. La nouvelle de la maladie est survenue avec la sortie de son nouveau titre No Secrets.

"C’est une façon très dramatique de se faire refaire les seins. Je vais disparaître pendant un certain temps après le Summertime Ball (un festival de musique, NDLR) pour me faire opérer, et je reviendrai avec des seins énormes et encore plus de musique", dit-elle sur Instagram.

"Je suis un livre ouvert"

La chanteuse déclare rendre public son combat contre le cancer du sein car elle souhaite garder une relation "authentique" et "ouverte" avec son public. Le partage avec le public l'aide également à traverser cette douloureuse épreuve : "le fait de partager m’a aidée par le passé, grâce à l’amour et au soutien que j’ai reçu, mais aussi grâce aux témoignages des autres. Je suis un livre ouvert. Cela me brise le cœur que tant de personnes vivent des épreuves similaires, voire pires, c’est ce qui me tue", déclare-t-elle.

"Le timing est fou, mais aussi magnifique, et cela m’a donné une perspective incroyable en cette période (...) C’est un sujet et une situation bizarre. Et je sais que la presse va dire des trucs insensés, mais vous savez quoi ? Recevoir ce diagnostic alors que je sors une chanson intitulée 'No Secrets' juste avant une autre intitulée 'Living My Best Life', tout était prévu avant que je découvre ça, je veux dire, ça ne s’invente pas", poursuit-elle.

Ce n'est pas la première fois que la chanteuse évoque ouvertement sa vie privée sur les réseaux sociaux. En 2023, elle avait ainsi rendu publique sa fausse couche survenue deux ans plus tôt. Elle a aussi ouvertement parlé de l’accident vasculaire cérébral mineur qu’elle a subi à l’âge de 18 ans, ainsi que du syndrome de Ménière dont elle est atteinte.