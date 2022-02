Cancer du sein : comment prévenir et dépister la maladie ?

Toutes les femmes peuvent un jour ou l'autre être touchées par le cancer du sein. Mais, elles peuvent limiter le risque au maximum et, si la maladie est déclarée, la dépister le plus tôt possible. La prévention du cancer du sein commence par des habitudes saines, comme limiter l’alcool et demeurer physiquement actif. Invitée dans "Bienfait pour vous" sur Europe 1, Mahasti Saghatchian, oncologue médicale à l’Institut Gustave Roussy et à l’hôpital Américain rappelle comment prévenir et dépister la maladie.

La prévention du cancer du sein

On peut éviter un cancer du sein. Ce n'est pas une fatalité. Des données démontrent que l'activité physique réduit de 20 à 30% le risque de cancer du sein. C'est mieux que n'importe quel médicament et que n'importe quel vaccin. Il faut faire de l'activité physique intensive, 30 à 45 minutes tous les deux jours pour avoir l'effet immunitaire et l'effet anti-inflammatoire. Il y a aussi l'alimentation. Là aussi, il y a plein d'études qui montrent qu'une alimentation bio, riche en fruits et légumes contenant du calcium, était protectrice.

L’alcool et la nicotine augmentent le risque de cancer du sein. C’est pourquoi il est recommandé de boire avec modération et de renoncer au tabac.

Le dépistage du cancer du sein

Le dépistage vise à détecter au plus tôt un cancer, parmi des personnes a priori non malades, afin de le traiter à un stade précoce et donc d'offrir de meilleures chances de guérison. Les avantages de la mammographie de dépistage pour réduire la mortalité par cancer du sein l'emportent sur ses effets indésirables chez les femmes entre 50 et 74 ans.

Un auto-examen régulier des seins est une méthode simple qui permet de déceler d’éventuelles modifications de la poitrine. Un examen clinique des seins (palpation) par un professionnel de santé est recommandé tous les ans dès l’âge de 25 ans.