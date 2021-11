Poissy : des cautions de 1.000 euros vont être exigées pour se marier

INTERVIEW

Pour le plus beau jour de leur vie, ils font parfois preuve de trop d'enthousiasme. La mairie de Poissy, dans le département des Yvelines, a décidé de durcir le ton face aux débordements observés lors des mariages. La municipalité va voter de nouvelles mesures. Désormais, les futurs époux devront prévoir un chèque de 1.000 euros en cas de mauvais comportement de leurs invités. Une caution, versée en amont, qui pourrait être encaissée. Une condition sine qua non. Ainsi, il y aura par ailleurs deux policiers municipaux équipés de caméras portatives qui seront en charge d'assurer la sécurité de tous.

Pourquoi une telle mesure ? Après des débordements sur la voie publique, des problèmes ont été observés au sein même de la mairie de Poissy. Karl Olive, le maire de Poissy, explique à Europe 1 n'avoir "aucun état d'âme" a demander ce chèque de caution à trois zéros. "On parle d'une extrême minorité, mais qui pollue le quotidien d'une très grande majorité de nos administrés", a-t-il déclaré. "Je suis un fervent défenseur de la réciprocité entre les droits et les devoirs. A ce titre-là, quand des mariages ont lieu dans nos salles de mariage, j'estime qu'il ne doit pas y avoir d'incivilités."

Quand un jour de bonheur devient un enfer

A quoi sert le chèque de caution, s'il est encaissé ? "Il va englober des frais de retard de mariage, des frais de dégradations et des frais de ménage", explique Karl Olive. Le maire condamne fermement l'usage des jets de projectiles et des insultes à l'encontre des agents. "Je vais jusqu'à mettre une présence de la police municipale armée avec des caméras portatives pour qu'encore une fois, ce mariage reste un jour de bonheur et potentiellement pas un jour de malheur pour les agents d'état civil." Une mesure qui risque de pousser les maires d'autres communes à la réflexion. Et pourquoi pas, un jour, instaurer une charte de bonne conduite pour les mariages ?