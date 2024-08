À Marseille, le saut depuis la corniche Kennedy, une pratique interdite mais pourtant prisée

À Marseille, il fait chaud avec plus de 30 degrés depuis plusieurs semaines. Pour se rafraîchir, de nombreux amateurs de plongeon, décident de sauter dans la mer depuis les hauteurs de la corniche Kennedy. Pourtant, ce n'est pas sans risque. Un jeune homme a même été grièvement blessé fin juillet. La mairie décide de faire de la prévention pour éviter les drames.

"J'ai été assez inconscient"

Plusieurs milliers de sauts à son actif, il ne les compte plus. Fabio Arnold, alias "l'extorsion" sur les réseaux sociaux, est accro au grand frisson. "Alors moi, je suis sur un record qui est mesuré à 44 mètres que j'avais fait un triple salto juste avant d'avoir mes 18 ans. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que je le regrette, mais j'ai quand même été assez inconscient".

Avec un million d'abonnés sur son compte Instagram, il essaye néanmoins de rappeler les dangers de ses plongeons. "J'ai frôlé la mort sur un saut à 36 mètres. Donc pour moi, c'est important aussi de mettre en avant les accidents que je fais. Parce que si je montre que la réussite, les gens vont penser ça facile. Alors que non, il y a un travail derrière. Toutes les semaines, je suis en salle de gym, au minimum quatre heures pour essayer de renforcer les muscles qui prennent le plus cher sur des grosses hauteurs. Il ne faut pas prendre ça à la légère", détaille-t-il.

Encadrer la pratique

Et c'est pourquoi l'adjoint au littoral à la mairie de Marseille, Hervé Menchon, souhaite encadrer cette pratique. "Les bons gestes sont à apprendre. La question de la vitesse quand on heurte l'eau depuis dix ou quinze mètres, les gens qui aujourd'hui plongent de n'importe où plongent parfois aussi n'importe comment. On apprendra les bons gestes et on rendra les gens conscients des dangers qu'ils prennent".

À Marseille, cette pratique du saut depuis une falaise reste passible d'une amende de 150 euros.