À Marseille, un enfant sur trois ne sait pas nager, la mairie tente d'y remédier

La natation pourrait-elle être l'un des héritages des Jeux olympiques de Paris ? Les prouesses de Léon Marchand et de ses quatre médailles d'or ont fait rêver. Mais avant de devenir un champion comme Léon Marchand, encore faut-il savoir nager. Un apprentissage qui n'est pas donné à tout le monde. À Marseille, malgré la proximité avec la mer, un enfant sur trois ne sait pas nager à son entrée au collège. Un danger auquel la mairie veut s'attaquer.

"C'est moi qui vais aller aux Jeux Olympiques !"

Avant de partir en vacances, c'était la priorité pour Élodie d'inscrire ses deux fils aux cours de natation à la piscine municipale : "Ils ont fait deux semaines au mois de juillet. Je les réinscrirai, franchement, c'est top !".

>> LIRE AUSSI - Marseille rend ses piscines gratuites les jours de forte chaleur, le dispositif victime de son succès

La fille de Farid, elle aussi, a suivi des cours. Aujourd'hui, ils se baignent ensemble dans la piscine municipale de leur quartier. "Ma fille, elle me dit 'Papa, il faut que je m'inscrive natation parce que dans quatre ans, c'est moi qui vais aller aux Jeux olympiques !'"

20.000 enfants marseillais dans les cours municipaux

Il reste encore beaucoup de chemin avant que chaque petit marseillais soit en sécurité dans l'eau. Les piscines municipales, couplées avec des bassins mobiles et bassins en mer, permettent d'offrir des cours à des milliers d'enfants.

"C'est l'enjeu pour nous l'apprentissage de la natation et réduire les noyades sur le territoire de Marseille. Aujourd'hui, on a Léon Marchand, peut-être que demain on trouvera, pourquoi pas, le ou la future Léon Marchand" dans la cité phocéenne, détaille Aurélien Uzan à la direction des sports de la ville.

Chaque année, 20.000 petits marseillais apprennent à nager avec ses cours municipaux.