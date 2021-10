À Marseille, le maire présente un plan de rénovation des écoles "sans précédent"

Les écoles marseillaises vont faire l'objet d'un chantier de rénovation "sans précédent", selon le maire socialiste Benoît Payan, qui a dévoilé lundi un plan à 1,2 milliard d'euros pour réparer "une blessure profonde" et construire des écoles "plus ouvertes et plus vertes". "Comment accepter que des enfants de 6 - 7 ans travaillent avec 40 degrés l'été et 15 degrés l'hiver, dans des salles de classe où il pleut ? C'était ça la honte de la République", a affirmé le maire de ville au micro d'Europe 1.

"C'est le plus grand chantier que la ville de Marseille a initié depuis les années 1960", a insisté le maire lors d'une conférence de presse en présence de la plupart de ses adjoints, pour ce dossier très attendu, promesse de campagne de la nouvelle majorité de gauche. Quelque 814 millions d'euros seront notamment affectés aux 174 écoles (sur 472) les plus délabrées pour des rénovations lourdes ou des reconstructions. Les établissements restants seront rénovés d'ici 2029 d'après la ville de Marseille.

533 euros par enfant contre moins de 200 euros auparavant

"La carte des inégalités scolaires se confond avec la carte des inégalités sociales", a fait remarquer le maire, selon qui l'ancienne municipalité de droite, dirigée pendant 25 ans par Jean-Claude Gaudin, dépensait en moyenne 113 euros par enfant et par an dans les quartiers sud de la ville, plus aisés, contre 94 euros dans les quartiers nord, plus pauvres, où se concentrent les deux tiers des écoles à rénover. La moyenne nationale de dépense des mairies pour les écoles est de 176 euros par enfant et par an, a-t-il affirmé. "On veut remettre à niveau les écoles dans la moitié nord de la ville, trop longtemps oubliées", a rappelé Pierre-Marie Ganozzi, adjoint au maire en charge des écoles. Avec ce plan sur neuf ans, le maire porte ce montant à 533 euros par enfant et par an, "un choix politique".

La mairie va réaliser ce plan "dans le cadre d'un partenariat public/public avec l'État", via une société dédiée que le maire présidera. Selon la mairie, ce chantier va créer 14.000 emplois et apportera près de 2,27 milliards d'euros de retombées économiques pour le territoire. Pour l'heure, le montant de la participation de l'État n'est pas connu, a reconnu Benoît Payan, assurant que les discussions avec l'Élysée étaient en cours. "Il faudra du temps, mais il faut commencer tout de suite. Nous sommes prêts à signer, on attend l'État", a rappelé l'édile au micro d'Europe 1. Le président de la République, qui avait annoncé sans la chiffrer une aide pour les écoles de Marseille début septembre, est à nouveau attendu en fin de semaine."

16 chantiers dès 2022

En priorité seront rénovées les écoles qui ne répondent pas aux normes sanitaires et de sécurité, a détaillé le maire, ajoutant que 16 chantiers démarreront dès 2022. L'ensemble des rénovations sera par ailleurs inscrit dans "la transition écologique", la mairie visant une économie énergétique de 40% à l'issue des travaux, et les réhabilitations seront privilégiées. L'objectif pour la ville est une baisse sensible de la facture d'énergie. La mairie espère ainsi économiser l'équivalent de la consommation électrique annuelle d'une ville de 20.000 habitants. Au-delà de "rattraper son retard", la mairie de Marseille espère avec ce plan "prendre de l'avance" en étant la première collectivité à investir dans un outil de gestion prédictive pour l'entretien de ses écoles.