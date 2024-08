À Lourdes, le docteur Alessandro de Francisis atteste des guérisons «potentiellement miraculeuses»

Malgré une pile de diplômes en pédiatrie, son métier n'a rien de conventionnel. Alessandro de Francisis est le médecin du bureau de constatation médicale dans le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Ce jeudi 15 août, les chrétiens de France célèbrent l'Assomption, l'élévation au ciel de la Vierge Marie et ont afflué en direction de Lourdes, où cette dernière serait apparue dans une grotte il y a plus de 150 ans. Un lieu qui réserve parfois son lot de miracles et de guérisons inexpliquées, impossible néanmoins à certifier dans l'aval de cet homme.

Plusieurs critères à respecter

Alessandro de Francisis a plus un rôle d'enquêteur que de praticien. "Mon métier se situe entre la médecine et des choses qu'on ne peut pas expliquer. Donc c'est avec mes connaissances médicales et avec celles des experts que je consulte que j'établis une guérison comme potentiellement miraculeuse", explique-t-il. Avant d'en arriver à la reconnaissance d'un miracle, un long processus scientifique est indispensable.

"Il est d'abord indispensable d'avoir un diagnostic de précision, ensuite un diagnostic de maladie avec un pronostic défavorable. Et il faut que la guérison intervienne de manière soudaine, qu'elle soit complète et durable dans le temps. Enfin, dernier critère, cette guérison ne doit pas avoir d'explication possible". Depuis 1858, on recense 71 guérisons miraculeuses.