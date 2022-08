À Lille, des cours d'écoles «débitumisées» pour lutter contre la chaleur

Tout l'été, le marteau piqueur et les tractopelles ont résonné dans certaines cours d'école lilloises. À quelques jours de la rentrée, les élèves découvriront un tout nouvel espace, car tout a été démoli. Terminé le bitume et le goudron, place aux pavés. Pas n'importe lesquelles selon Sylvain Luquet, paysagiste. "C'est un pavé avec un béton poreux donc l'eau passe à travers. Du coup, cela va permettre de stocker l'eau dans le sol et de favoriser la climatisation naturelle de cette cour d'école", continue Sylvain.

Stocker l'eau pour une climatisation naturelle

Elle sera en quelque sorte une éponge à eau. Il n'y aura plus besoin de grilles d’évacuation. L'objectif est de lutter contre le réchauffement climatique. La mairie souhaite des écoles durables comme l'explique Audrey Linkenheld, première adjointe à Lille. "Il fait sec, il fait chaud. On essaie dans nos cours d'écoles et dans nos écoles de s’adapter. On débitumise pour que l'eau de pluie puisse s'infiltrer. On végétalise pour qu'il y ait de l'ombre".

Ce dispositif va permettre de créer des îlots de fraîcheur. Trois cours d'écoles lilloises ont été complètement transformées pendant ces vacances scolaires pour un moment total d'1,2 million d'euros.