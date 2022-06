Canicule : une chaussée «géothermique» pour contenir les vagues de chaleur

Pour affronter les fortes températures estivales, toutes les solutions sont bonnes. L'entreprise Eurovia a créé un système de géothermie intitulé "Power Road". Installé sous les routes, il permet à la fois de refroidir le sol et d’utiliser la chaleur récoltée pour chauffer des bâtiments. Captée par le biais des rayonnements solaires, l’énergie peut être stockée puis restituée aux bâtiments et infrastructures environnants, via un système de pompes à chaleur.

A l'entrée du péage de l'A10, le bitume n'est pas comme les autres. Au niveau du péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines, la route de bitume noire est en apparence comme les autres. Mais en dessous, c’est tout un système qui est à l’œuvre.

"Sous l'enrobé, vous avez comme des serpentins, des tubes sur 100 mètres de long et 5 mètres de large, donc sur 500 m2", confie au micro d'Europe 1 Pierre Monlucq, directeur marketing d’Eurovia. Dans ces tubes circule un liquide, similaire à celui qu’on peut trouver dans un radiateur, qui va emmagasiner la chaleur du soleil. A compter du moment où il y a un fluide chaud, la chaleur est enfouie via la géothermie.

De la chaleur réutilisée pour chauffer des bâtiments

Un processus qui permet de rafraîchir l’air et de lutter contre le phénomène des îlots de chaleur. "Comme on va enfouir de la chaleur, on va diminuer la température de notre chaussée", nous explique le directeur marketing d'Eurovia. "On va baisser la température de 15 degrés au niveau du sol. On a besoin de cette fraîcheur, c'est important."

Et cette chaleur enfouie, n’est pas perdue, bien au contraire : "L'hiver, comme on aura un gros stockage, on aura boosté ce stockage de chaleur et bien on va l'utiliser pour chauffer des bâtiments ou déneiger des routes", confie Pierre Monlucq. Pour l’heure, sept dispositifs de ce type sont installés en France. Dix autres devraient être mis en place prochainement.