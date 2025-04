À la veille des obsèques du pape François, Monseigneur Bustillo a présidé une veillée dans une église française de Rome

Durant une partie de la nuit, des chrétiens se sont réunis dans plusieurs églises de Rome pour prier pour le pape François. Dans l'église de la Trinité des Monts, une veillée a eu lieu en présence de trois cardinaux français dont Mgr Bustillo, cardinal archevêque d'Ajaccio, qui présidait cette prière ponctuée de chants de louange.

Les obsèques du pape François auront lieu ce samedi à 10 heures sur le parvis de la place Saint-Pierre. Mais durant une partie de la nuit de ce vendredi soir, des chrétiens se sont réunis dans plusieurs églises de Rome pour prier pour le Saint-Père. Mgr Bustillo, cardinal archevêque d'Ajaccio, présidait celle dans l'église de la Trinité des Monts.

"On a plein d'espoir pour l'Église et pour le futur pape"

Calotte rouge sur la tête, ce dernier confie au Seigneur l'âme du souverain pontife, décédé le 21 avril dernier d'un AVC à l'âge de 88 ans. Juste à côté du cardinal, posé au pied du maître autel, un très beau portrait du pape François, entouré par deux cierges qui brillent. Les chants se sont élevés, remplissant le cœur des fidèles, notamment celui de Guillain.

"Moi qui aime bien chanter, c'est super. C'est très beau et puis ça réconforte tout le monde. C'était un super pape, on l'a vraiment apprécié. Mais on a plein d'espoir pour l'Église et pour le futur pape", explique-t-il au micro d'Europe 1. Durant cette veillée, plusieurs encycliques du pape François ont été lues, notamment celle prônant une écologie intégrale.

"Vivre la vocation de protecteur de l'œuvre de Dieu est une part essentielle d'une existence vertueuse". Et Monseigneur Bustillo gardera un grand souvenir du Saint-Père, qu'il a reçu à Ajaccio : "Il a apporté de l'enthousiasme, il a apporté de la joie. Il est passé, il fait du bien en Corse".

La soirée s'est conclue par le cantique de Siméon, cher au pape François. "Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser aller en paix et me reposer".