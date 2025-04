Obsèques du pape François : écrans, mise en place des barrières… Rome face aux derniers défis logistiques

La place Saint-Pierre prépare les funérailles du pape François, qui seront célébrés ce samedi matin. Plusieurs centaines de milliers de fidèles sont attendus, une centaine de délégations étrangères, 50 chefs d'État, 10 souverains. Alors organiser un tel événement constitue un défi colossal. Le reporter d'Europe 1 a pu suivre une partie des préparatifs.

Partout autour de la place Saint-Pierre et sur l'allée de la Conciliation, des techniciens s'affairent pour préparer le dispositif de retransmission des obsèques du pape François. "Nous sommes l'entreprise qui assure la diffusion audio pour l'événement des funérailles du Saint-Père".

Alessandro fait partie d'une équipe d'une dizaine de techniciens vidéo : "Nous avons quatre écrans dans cette partie, et six autres sur l'allée de la Conciliation, pour un total d'environ 14 tours de diffusion sonore". Devant les colonnades de Saint-Pierre, en retrait, un échafaudage a été mis en place pour accueillir sur trois étages les caméras du monde entier. Rien n'est laissé au hasard.

2.600 bénévoles de la Protection civile italienne mobilisés

"Nous installons des extincteurs, qui sont des dispositifs de prévention des incendies. On va y passer quelques heures, car au-delà de cette étape, il y en a une autre sur la place Pia". Autour du Vatican, devant Sainte-Marie-Majeure et sur le parcours de cinq kilomètres emprunté par le convoi funéraire, des milliers de barrières ont été posées pour retenir et guider la foule.

"Nous apportons notre aide à la population, alors essayons d'aider les pèlerins, tous les peuples à aller dans la bonne direction", explique Élisabeth, bénévole de la Protection civile. Au total, plus de 2.600 bénévoles de la Protection civile italienne ont été mobilisés.