Il ne reste plus que quelques heures aux fidèles pour rendre un dernier hommage au pape François, décédé ce lundi 21 avril, à l'âge de 88 ans d'un AVC. Plus de 150.000 personnes ont défilé devant la dépouille du souverain pontife. La basilique Saint-Pierre fermera ses portes à 19 heures en vue des derniers préparations pour les obsèques du pape.

Les fidèles continuent de défiler devant la dépouille du pape François. Ce vendredi, aux alentours de 19 heures, les portes de la basilique Saint-Pierre se fermeront au public en vue des derniers préparatifs pour les obsèques du souverain pontife. Plus de 150.000 personnes ont déjà rendu hommage au défunt pape.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les informations à retenir Dernier jour d'hommage au pape François dans la basilique Saint-Pierre

Plus de 150.000 fidèles ont défilé devant la dépouille du Saint-Père

Emmanuel Macron et son épouse se sont recueillis devant la dépouille du pape François

Le cercueil du pape a été fermé ce vendredi soir lors d'une cérémonie à huis clos

Le cercueil du pape Français fermé

Aux alentours de 20 heures, le cercueil de bois et de zinc du pape François a été fermé lors d'une cérémonie à huis clos. Une cérémonie au cours de laquelle un voile de soie blanche a été placé sur le visage du pape. Elle a été présidée par le cardinal camerlingue Kevin Farrell.

Son corps a été aspergé d'eau bénite et une bourse avec des pièces et des médailles frappées sous son pontificat a été placée à l'intérieur. Sur le couvercle du cercueil figurent sa croix et ses armes. Dès 5H30 ce samedi, l'accès à la place Saint-Pierre, placée sous haute sécurité, sera à nouveau rouvert pour accueillir des centaines de milliers de fidèles souhaitant assister aux funérailles.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Durant trois jours, les fidèles du monde entier ont pu rendre un dernier hommage au défunt pape. Quelque 250.000 personnes se sont rendues à la basilique Saint-Pierre de Rome, selon le Vatican. Son prédécesseur, Benoît XVI, décédé le 31 décembre 2022, avait lui reçu 195.000 visite, et Jean-Paul II plus de deux millions en 2005.

Emmanuel Macron s'est recueilli devant la dépouille du pape

À la veille des obsèques du pape François, le président de la République, Emmanuel Macron, et son épouse, Brigitte, se sont recueillis devant la dépouille du souverain pontife. Vêtus de noir, les mains croisées, ils sont restés un instant sur le côté gauche du cercueil, entouré des gardes Suisses, pendant que les fidèles et touristes défilaient sans discontinuer dans l'espace qui leur est réservé.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Comme plus de 50 autres chefs d'État, Emmanuel Macron assistera samedi aux obsèques du jésuite argentin. Dans quelques minutes, les portes de la basilique Saint-Pierre se fermeront au public avant la cérémonie qui verra le cercueil du pape être scellé.

Zelensky pas certain de pouvoir se rendre aux funérailles du pape François

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé vendredi qu'il n'était pas certain d'"avoir le temps" pour se rendre aux funérailles du pape François, prévues samedi à Rome, auxquelles doit notamment participer le dirigeant américain Donald Trump.

La suite après cette publicité

"Si j'ai le temps, je serai certainement présent", a déclaré M. Zelensky aux journalistes, tout en évoquant des réunions militaires qu'il doit avoir ce jour-là. "Je ne sais pas combien de temps cela prendra", a-t-il ajouté.

Le cercueil du pape fermé à 20 heures

Après la fermeture de la basilique Saint-Pierre au public, une cérémonie aura lieu pour accompagner la fermeture du cercueil du pape François qui doit débuter à 20 heures, et elle sera présidée par le cardinal carmerlingue, Kevin Farrell.

La cérémonie débutera par la lecture du "Rogito", document qui résume la vie et le pontificat du pape François. Il sera lu par le maître des célébrations liturgiques, Mgr Diego Ravelli. Deux copies seront signées, une sera placée dans le cercueil du pape et la seconde sera conservée aux archives du Vatican.

150.000 personnes ont défilé devant la dépouille du pape

Quelque 150.000 personnes ont défilé devant la dépouille du pape François exposée à la basilique Saint-Pierre de Rome entre mercredi matin et vendredi midi (10H00 GMT), a annoncé le Vatican.

Le Protection civile italienne avait indiqué un peu plus tôt que l'accès à la place Saint-Pierre, par laquelle se fait l'entrée dans la basilique, serait fermé à partir de 17H00 (15H00 GMT) en vue des préparatifs pour les funérailles, qui débuteront samedi à 10H00 (08H00 GMT). Plusieurs centaines de milliers de personnes sont attendues sur la place Saint-Pierre.

Le couple présidentiel français rendra hommage au pape ce vendredi

Selon les informations de BFMTV, Emmanuel Macron, accompagné de son épouse Brigitte, iront rendre un dernier hommage au défunt pape François. Le chef de l'État se recueillera devant la dépouille du souverain pontife aux alentours de 18 heures.

À lire aussi Après la mort du pape François, le film «Conclave» explose les audiences sur les plateformes de streaming

Une cinquantaine de chef d'Êtat et de têtes couronnées présentes aux funérailles

Le Vatican prépare les derniers détails des obsèques du pape François qui se dérouleront ce samedi 26 avril, à 10 heures sur la place Saint-Pierre. Le président américain, Donald Trump, fait le déplacement avec son épouse Mélania. Joe Biden, l'ancien président des États-Unis, sera présent. Emmanuel Macron assistera également à la cérémonie avec son épouse, Brigitte. Il sera aussi accompagné de Jean-Noël Barrot et de Bruno Retailleau.

Javier Milei, le président argentin, vient également avec une importante délégation. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil européen, Antonio Costa, seront également présents. 130 délégations sont attendues.

Plusieurs têtes couronnées feront le déplacement ce samedi. C'est le cas du roi d'Espagne, Felipe VI, le prince Albert de Monaco, la reine Mary du Danemark, le roi Carl XVI Gustaf de Suède ainsi que le roi Philippe de Belgique. Le Prince William représentera son père, le roi Charles III, et le prince héritier de Norvège, Haakon, sera lui aussi présent.