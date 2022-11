À Foix, les Restos du Cœur préparent leur campagne d'hiver malgré des collectes difficiles

REPORTAGE

Lundi, les Restos du cœur lancent officiellement leur campagne d'hiver. Une date un peu symbolique, puisque désormais l'association vient en aide aux plus démunis quasiment toute l'année. En Ariège, à Foix, depuis vendredi et jusqu'à samedi soir, une grande collecte est organisée dans les supermarchés. Des denrées ou des produits d'hygiène qui permettent d'offrir plus de choix aux bénéficiaires. Néanmoins, l'inflation touche également l'association de plein fouet et les bénévoles constatent des collectes de plus en plus difficiles.

Une solidarité toujours présente malgré les difficultés

Françoise et Maryse sont installées à l'entrée du supermarché et invitent les client à participer. "Bonjour, on fait une collecte pour les Restos du Cœur", expliquent-t-elles souriantes. Pour le moment, les deux femmes ont collecté plusieurs denrées précieuses : "On a récupéré des conserves, farine, sucre. On a récupéré des gâteaux, des chocolats et des produits pour les bébés. Ça a l'avantage d'être plus diversifié que ce qu'on propose d'habitude."

Christine a acheté quelques produits d'entretien pour l'association. Pour elle, participer à la collecte annuelle est essentiel. "Parce qu'il y a de plus en plus de misère", précise-t-elle. "Même si on n'a pas beaucoup on donne quand même."

De plus en plus de bénéficiaires

Au dépôt Gabriel Cousinou trie les premiers cartons qui arrivent des supermarchés alentours. À quelques heures du lancement de la campagne d'hiver, les rayons sont encore un peu vides. Il s'aperçoit que les donateurs eux aussi ont du mal à faire face à l'inflation. "Beaucoup de gens nous disent qu’ils ont beaucoup de mal à faire autant de dons que les années précédentes. Ils constatent que les produits coûtent très chers."

À l'antenne des Restos du Cœur de Foix, 140 familles soit 340 personnes seront aidées cette année. Un chiffre en nette hausse. Parmi elles, de nouvelles familles mais aussi certaines qui ne venaient plus et dont la situation s'est dégradée ces derniers mois.