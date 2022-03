Restos du Cœur : malgré la crise, «les Français savent s'unir, se réunir»

INTERVIEW

C'est un des temps forts des Restos du Cœur chaque année, et peut-être encore plus cette fois-ci. Ce week-end marque une nouvelle collecte de denrées alimentaires organisée dans les grandes surfaces par l'association initiée par Coluche dans les studios d'Europe 1. Et à mi-parcours, le président bénévole des Restos du Cœur, Patrice Douret, semble rassuré. "Les Français se sont toujours montrés très généreux et ce qui est remarquable, et plus que jamais cette année, solidaires. C'est rassurant de voir que les Français savent s'unir et se réunir", détaille-t-il.

"Tous les dons sont importants"

Malgré l'inflation et l'augmentation du coût de la vie (électricité, gaz, carburants) les Français n'en perdent donc pas leur générosité. Et comme le martèle Patrice Douret, chaque don compte, des produits alimentaires, mais pas seulement. "Tous les dons sont importants, petits et grands. Il est évident qu'aujourd'hui, face à des personnes qui ont à choisir chaque matin entre se nourrir, se chauffer et se déplacer", énumère-t-il. "Des produits plus chers, comme ceux pour l'hygiène et pour bébé, sont très importants dans les dons." Ce week-end, plus de 70.000 bénévoles sont sur le terrain dans plus de 7.000 magasins.

10% du budget généré par les Enfoirés

Sans oublier qu'il est aussi possible de contribuer aux Restos du Cœur en achetant tout simplement le CD ou le DVD des Enfoirés. "C'est un support qui rapporte l'équivalent de 17 repas", précise le président de l'association. Et ce dernier de rappeler que les Enfoirés pèsent pour "près de 10% de notre budget et est donc indispensable pour toutes nos activités". À noter qu'il est également possible de faire un don financier directement sur le site internet de l'association des Restos du Cœur.